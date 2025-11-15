XSMB 15/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 15/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 15/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 15/11/2025

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 13/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 13/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 12/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 12/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 11/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 11/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 11/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 10/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 10/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 10/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/11/2025.

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Do đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ được tổ chức quay xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Do đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được thực hiện mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay thưởng.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ gì khi nhận thưởng?

Khi đến lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên trạng, không rách nát hay tẩy xóa

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực

Việc mang đầy đủ giấy tờ giúp xác nhận danh tính, chứng minh quyền sở hữu vé trúng và đảm bảo quá trình trao thưởng diễn ra đúng quy định, minh bạch và hạn chế rủi ro gian lận.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng XSMB cần chú ý: thời hạn nhận thưởng chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Sau mốc này, vé sẽ mất hiệu lực và không được giải quyết trao thưởng. Vì vậy, hãy kiểm tra vé kỹ và tiến hành lĩnh giải càng sớm càng tốt để tránh bỏ lỡ quyền lợi.

