XSMB 15/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 15/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.
- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 13/11/2025
Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).
- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 12/11/2025
Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).
- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 11/11/2025
Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 11/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).
- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 10/11/2025
Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 10/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).
- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).
- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.
- Thứ Tư: Do đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ được tổ chức quay xổ số miền Bắc (XSMB).
- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay lại bởi đài Hà Nội (XSHN).
- Thứ Sáu: Do đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được thực hiện mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).
- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay thưởng.
- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).
Khi đến lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị:
- Vé số trúng thưởng còn nguyên trạng, không rách nát hay tẩy xóa
- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực
Việc mang đầy đủ giấy tờ giúp xác nhận danh tính, chứng minh quyền sở hữu vé trúng và đảm bảo quá trình trao thưởng diễn ra đúng quy định, minh bạch và hạn chế rủi ro gian lận.
Người trúng thưởng XSMB cần chú ý: thời hạn nhận thưởng chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Sau mốc này, vé sẽ mất hiệu lực và không được giải quyết trao thưởng. Vì vậy, hãy kiểm tra vé kỹ và tiến hành lĩnh giải càng sớm càng tốt để tránh bỏ lỡ quyền lợi.
Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.