XSMB 11/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 11/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 11/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 11/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 9/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/11/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 9/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 8/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 8/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 7/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 7/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 6/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 6/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/11/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc được mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Do đài Bắc Ninh (XSBN) được tổ chức quay xổ số miền Bắc.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc được quay lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Do đài Hải Phòng (XSHP) được thực hiện mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc được đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay thưởng.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc được quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo vé trúng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Vé hợp lệ do công ty phát hành: Vé trúng thưởng phải được phát hành chính thức bởi Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc, với thông tin rõ ràng, chính xác và không sai lệch.

- Số dự thưởng trùng kết quả: Các con số in trên vé phải trùng khớp với kết quả quay thưởng XSMB được công bố cho từng giải tương ứng.

- Tình trạng vé nguyên vẹn: Vé cần còn nguyên khổ, không rách nát, không tẩy xóa, không chắp vá hay chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào. Vé phải giữ nguyên hiện trạng như khi phát hành.

- Thời hạn nhận thưởng: Người trúng thưởng phải đến nhận tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ mất giá trị và không được thanh toán.

- Vé không có tranh chấp: Vé không được nằm trong diện khiếu nại, tranh chấp hay vi phạm pháp lý. Chỉ khi mọi vấn đề pháp lý được giải quyết xong, vé mới đủ điều kiện để trả thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có hiệu lực nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị và không được giải quyết trả thưởng.

- Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc sẽ tiến hành chi trả giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình này thường được xử lý nhanh hơn để đảm bảo quyền lợi cho người chơi.

- Toàn bộ quy trình trả thưởng được XSMB triển khai minh bạch, chính xác và chuyên nghiệp, giúp người trúng thưởng nhận giải nhanh chóng, an toàn và thuận tiện nhất.

