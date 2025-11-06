XSMB 6/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 6/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 6/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 6/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 4/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 4/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 3/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 3/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 2/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/11/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 2/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 1/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 1/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/11/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB mở thưởng do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Đài Bắc Ninh (XSBN) tổ chức quay số XSMB.

- Thứ Năm: XSMB được quay lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện mở thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: XSMB do đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay số.

- Chủ Nhật: XSMB quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực vé XSMB

- Khi chơi xổ số miền Bắc (XSMB), việc giữ gìn vé số là yếu tố quan trọng nhưng nhiều người lại xem nhẹ. Tấm vé chính là bằng chứng hợp lệ duy nhất để nhận thưởng, vì vậy cần được bảo quản cẩn thận ngay sau khi mua.

- Vé số phải nguyên vẹn, không rách, không nhàu, không tẩy xóa hay nhòe mực. Nếu vi phạm những điều này, dù trúng thưởng, vé vẫn có thể không được chấp nhận khi đổi thưởng.

- Để đảm bảo an toàn, bạn nên bảo quản vé ở nơi khô thoáng, tránh ẩm mốc và ánh nắng trực tiếp. Giữ vé cẩn thận không chỉ bảo vệ quyền lợi của bạn mà còn thể hiện sự cẩn trọng và tôn trọng luật chơi trong hành trình tìm kiếm may mắn.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi dễ dàng theo dõi kết quả xổ số ba miền một cách liên tục và chính xác, Nhà nước đã quy định rõ ràng về thời gian quay thưởng như sau:

- Xổ số miền Nam (XSMN) là khu vực quay thưởng sớm nhất, diễn ra từ 16h15 đến 16h35 hằng ngày.

- Tiếp theo là xổ số miền Trung (XSMT), bắt đầu quay từ 17h15 đến 17h35, và kết quả được cập nhật ngay sau mỗi giải để người chơi nắm bắt nhanh chóng.

- Cuối cùng là xổ số miền Bắc (XSMB), quay từ 18h15 đến 18h35, là đài quay cuối cùng trong ngày, thu hút đông đảo người chơi theo dõi với hy vọng trúng lớn.

Lưu ý: Người chơi cần so kết quả đúng với đài đã mua vé, không dùng số của miền này để dò kết quả của miền khác nhằm tránh sai sót.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.