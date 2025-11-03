XSMB 3/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 3/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 3/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 3/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 3/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 1/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 1/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 31/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 31/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 31/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 31/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 31/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 30/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 30/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 30/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 30/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 29/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 29/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 29/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 29/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tiến hành quay số bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng trở lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tổ chức quay số bởi đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng cuối tuần bởi đài Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để bảo đảm quyền lợi khi trúng xổ số miền Bắc, bạn cần giữ vé cẩn thận, tránh rách, nhòe mực hoặc tẩy xóa bất kỳ con số nào. Vé còn nguyên vẹn sẽ giúp việc xác nhận giải thuận lợi hơn. Nếu vé bị hư hỏng hoặc thay đổi hình thức, khả năng được công nhận trúng thưởng có thể giảm, thậm chí mất quyền nhận giải.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay thưởng trực tiếp bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trên các đài truyền hình địa phương lúc 18h15 mỗi ngày, là thời điểm quen thuộc mà nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận kết quả bằng cách nhắn tin đến tổng đài, nhưng hình thức này sẽ phát sinh một khoản phí nhỏ.

- Để cập nhật nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí, bạn có thể truy cập vtcnews.vn, nơi cung cấp kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày, tiện tra cứu mọi lúc, mọi nơi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.