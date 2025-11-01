XSMB 2/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 2/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 2/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 2/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 2/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 31/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 31/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 31/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 31/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 31/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 30/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 30/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 30/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 30/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 29/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 29/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 29/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 29/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 28/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 28/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 28/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 28/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng trở lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) tổ chức quay số bởi đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng cuối tuần bởi đài Thái Bình (XSTB).

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay số mở thưởng bởi các công ty xổ số kiến thiết và được truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương vào lúc 18h15 hằng ngày. Đây là khung giờ quen thuộc được nhiều người chơi chờ đón để cập nhật kết quả nhanh nhất và chính xác nhất.

- Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể nhắn tin đến tổng đài để nhận kết quả XSMB mỗi ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất một khoản phí nhỏ.

- Nếu muốn theo dõi kết quả miễn phí, nhanh chóng và chính xác, bạn có thể truy cập trang web vtcnews.vn – kênh thông tin uy tín, cập nhật kết quả xổ số miền Bắc hằng ngày, giúp người chơi dễ dàng tra cứu mọi lúc, mọi nơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo vé trúng thưởng đáp ứng đầy đủ các điều kiện hợp lệ sau:

- Vé hợp pháp: Phải do Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc phát hành chính thức, có in đầy đủ thông tin rõ ràng, không bị mờ, sai lệch hoặc tẩy xóa.

- Kết quả trùng khớp: Dãy số trên vé phải trùng hoàn toàn với kết quả trúng thưởng được công bố trong kỳ quay mở thưởng tương ứng.

- Vé nguyên vẹn: Vé phải giữ đúng hình dạng ban đầu, không bị rách, nhàu, chắp vá hay có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Trong thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng giải cần đến nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị.

- Không có tranh chấp: Vé chỉ được chi trả khi không có khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan và các vấn đề pháp lý đã được giải quyết.

Chỉ khi hội đủ các tiêu chí trên, vé trúng thưởng XSMB mới được công nhận hợp lệ và tiến hành chi trả giải thưởng theo đúng quy định.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.