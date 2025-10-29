XSMB 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 30/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 30/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 30/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 30/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc được mở thưởng do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc được tiến hành quay số do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc được quay thưởng trở lại do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc được mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc được tổ chức quay số do đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc được quay thưởng cuối tuần do đài Thái Bình (XSTB).

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) có tổng cộng 6 đài quay thưởng, mỗi ngày chỉ một đài duy nhất tổ chức mở thưởng theo lịch cố định: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Vào ngày quay số của mình, các đài sẽ phát hành và phân phối vé số trên toàn khu vực miền Bắc. Lưu ý, mỗi đài chỉ được phép phát hành vé trong đúng ngày mở thưởng, không kéo dài sang ngày kế tiếp.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể lĩnh thưởng tại các đại lý vé số gần nơi cư trú hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé trúng. Trong đó, nhận thưởng qua đại lý thường được nhiều người lựa chọn vì nhanh chóng và thuận tiện.

- Tuy vậy, khi đổi thưởng tại đại lý, người trúng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng nhỏ, được xem như chi phí dịch vụ. Mức phí này thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy quy định của từng đại lý và khu vực.

- Nếu chọn nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, người chơi sẽ được nhận toàn bộ số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Cách này không phát sinh thêm phí, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người trúng thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.