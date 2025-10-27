XSMB 28/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 28/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 28/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 28/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 28/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 26/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 26/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 26/10/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 26/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 25/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 25/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 25/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 25/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 25/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 24/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 24/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 24/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 24/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 24/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 23/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 23/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 23/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 23/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được mở thưởng do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được tiến hành quay số do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay thưởng trở lại do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được tổ chức quay số do đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay thưởng cuối tuần do đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi dễ dàng theo dõi và không bỏ lỡ kết quả, thời gian quay thưởng của từng miền đã được quy định cụ thể như sau:

- Miền Nam là khu vực mở thưởng sớm nhất, bắt đầu từ 16h15 đến 16h35 mỗi ngày.

- Miền Trung tiếp nối với khung giờ 17h15 đến 17h35, kết quả sẽ được công bố ngay sau khi quay xong từng giải.

- Miền Bắc quay cuối cùng trong ngày, diễn ra từ 18h15 đến 18h35, luôn thu hút sự quan tâm lớn của người chơi.

Lưu ý: Khi dò vé, người chơi cần chọn đúng bảng kết quả theo khu vực mình mua vé. Chẳng hạn, vé số miền Trung chỉ nên tra theo kết quả của các đài miền Trung, không áp dụng cho miền khác.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần mang vé số đến Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành để làm thủ tục nhận giải. Tấm vé hợp lệ phải còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa và vẫn nằm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Đối với các giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị vượt mức quy định theo luật.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.