XSMB 29/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 29/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 29/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 29/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 29/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 27/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 27/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 27/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 27/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 27/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 26/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 26/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 26/10/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 26/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 25/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 25/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 25/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 25/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 25/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 24/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 24/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 24/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 24/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 24/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ được tiến hành quay số do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng trở lại do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ được tổ chức quay số do đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng cuối tuần do đài Thái Bình (XSTB).

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) gồm 6 đài quay thưởng, mỗi ngày chỉ có một đài duy nhất thực hiện mở thưởng theo lịch cố định: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Vào ngày quay số của mình, từng đài sẽ phát hành và phân phối vé số trên toàn khu vực miền Bắc. Lưu ý rằng, mỗi đài chỉ được phát hành vé trong ngày mở thưởng đã quy định, không được kéo dài sang ngày khác.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần mang vé trúng đến Công ty Xổ số Kiến thiết đã phát hành để làm thủ tục nhận giải. Vé số hợp lệ phải còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời vẫn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ mất hiệu lực và không được trả thưởng.

- Với các giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng cần đóng thuế thu nhập cá nhân 10% cho phần tiền vượt mức quy định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.