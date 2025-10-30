XSMB 31/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 31/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 31/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 31/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 31/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 31/10/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc mở thưởng do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc tiến hành quay số do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc quay thưởng trở lại do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc tổ chức quay số do đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc quay thưởng cuối tuần do đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé số trúng thưởng của XSMB có thời hạn nhận giải tối đa 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc sẽ chi trả giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ, đồng thời luôn nỗ lực rút ngắn thời gian xử lý để người chơi nhận thưởng sớm nhất.

- Toàn bộ quy trình trả thưởng được tiến hành nhanh gọn, chính xác và minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người trúng thưởng và duy trì uy tín của XSMB.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng XSMB có thể đến đại lý vé số gần nhất hoặc trực tiếp công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé để nhận giải. Trong đó, nhận thưởng qua đại lý được nhiều người ưu tiên nhờ sự tiện lợi và nhanh chóng.

- Khi đổi thưởng tại đại lý, người trúng cần trả phí hoa hồng từ 0,5% – 1% giá trị giải, tùy quy định từng nơi. Đây được xem là phí dịch vụ đổi thưởng thông thường.

- Ngược lại, nếu lĩnh thưởng tại công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc, người chơi sẽ nhận đủ số tiền sau thuế, không mất thêm khoản phí nào, đảm bảo quyền lợi tối đa và minh bạch.

