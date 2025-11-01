XSMB 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 1/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 1/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 1/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 1/11/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc tiến hành quay số bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc quay thưởng trở lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc mở thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc tổ chức quay số bởi đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc quay thưởng cuối tuần bởi đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng XSMB có hiệu lực nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc cam kết chi trả giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đồng thời luôn cố gắng xử lý nhanh để người trúng nhận thưởng sớm nhất.

- Quy trình trả thưởng được thực hiện minh bạch, chính xác và chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi cho người chơi và khẳng định uy tín của đơn vị phát hành.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo vé trúng thưởng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Vé hợp pháp do Công ty XSKT miền Bắc phát hành: Vé phải được phát hành chính thức, có đầy đủ thông tin in rõ ràng, không mờ, không sai lệch.

- Số dự thưởng trùng khớp kết quả quay: Các con số trên vé phải trùng chính xác với một trong các giải được công bố trong kỳ quay thưởng.

- Vé còn nguyên vẹn: Vé phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không bị rách, nhàu, tẩy xóa hay chắp vá.

- Còn trong thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng phải đến nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ mất hiệu lực.

- Không vướng tranh chấp hoặc khiếu nại: Vé chỉ được chi trả khi không có tranh chấp, khiếu nại và mọi vấn đề pháp lý liên quan đã được xử lý xong.

Chỉ khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên, vé trúng thưởng XSMB mới được công nhận hợp lệ và tiến hành chi trả giải thưởng.

