XSMB 9/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 9/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 9/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 9/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 7/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 7/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 6/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 6/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 5/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 5/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 5/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 4/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 4/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/11/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Do đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ được tổ chức quay số XSMB.

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Do đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được thực hiện mở thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay thưởng.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể lĩnh giải tại đại lý vé số hoặc trực tiếp tại công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé. Hình thức nhận thưởng tại đại lý được nhiều người lựa chọn nhờ thuận tiện và nhanh chóng, đặc biệt đối với các giải có giá trị nhỏ.

- Khi đổi vé tại đại lý, người trúng sẽ phải trả phí hoa hồng dịch vụ từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy quy định từng nơi. Đây là khoản phí hợp lý để đại lý thực hiện thủ tục chi trả thay công ty.

- Với giải thưởng lớn, người chơi nên đến trụ sở công ty XSKT để nhận thưởng. Tại đây, họ sẽ được nhận đủ giá trị trúng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và không mất thêm bất kỳ khoản phí nào khác, đảm bảo quyền lợi trọn vẹn và minh bạch.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) được tổ chức quay thưởng luân phiên giữa 6 đài chính, mỗi ngày chỉ có một đài duy nhất thực hiện mở thưởng. Lịch quay cụ thể như sau: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Vào ngày được phân công quay thưởng, các đài sẽ phát hành và phân phối vé số trên toàn khu vực miền Bắc. Mỗi đài chỉ được phép bán vé trong đúng ngày quay thưởng của mình, không kéo dài sang ngày khác, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng tuyệt đối cho người chơi.

