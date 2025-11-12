XSMB 13/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 13/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 13/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 13/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 11/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 11/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 11/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/11/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Do đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ tổ chức quay xổ số miền Bắc.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ quay lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Do đài Hải Phòng (XSHP) sẽ thực hiện mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay thưởng.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé số

Để được công nhận hợp lệ khi trúng thưởng, người chơi cần bảo quản vé số miền Bắc thật cẩn thận, tránh để rách, nhòe mực hay bị tẩy xóa thông tin. Vé phải giữ nguyên hình dạng ban đầu để quá trình kiểm tra và xác minh được diễn ra thuận lợi. Trong trường hợp vé bị hư hại hoặc chỉnh sửa, quyền nhận thưởng có thể bị từ chối hoàn toàn.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB)

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay thưởng mỗi ngày bởi các công ty Xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương lúc 18h15. Đây là khung giờ quen thuộc để người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả nhanh chóng.

- Ngoài ra, bạn có thể nhận kết quả XSMB qua tin nhắn gửi đến tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí dịch vụ.

- Để xem miễn phí và chính xác hơn, hãy truy cập trang web vtcnews.vn, nơi cung cấp kết quả xổ số miền Bắc cập nhật liên tục và đáng tin cậy mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.