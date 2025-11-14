XSMB 14/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 14/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 14/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 14/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 12/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 12/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 11/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 11/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 11/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 10/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 10/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 10/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 9/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/11/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 9/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/11/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Do đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ tổ chức quay xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Do đài Hải Phòng (XSHP) sẽ thực hiện mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay thưởng.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé số

Để đảm bảo vé trúng thưởng được chấp nhận, người chơi cần giữ vé số miền Bắc trong tình trạng nguyên vẹn, không rách, mờ chữ hay bị tẩy xóa. Vé phải còn đầy đủ hình dạng ban đầu để việc đối chiếu và xác minh diễn ra chính xác. Nếu vé bị hư hỏng hoặc chỉnh sửa, người chơi có thể mất quyền lĩnh thưởng.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người chơi trúng thưởng XSMB cần lưu ý thời hạn nhận giải là 30 ngày tính từ ngày phát hành vé. Quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị để lĩnh thưởng. Do đó, hãy chủ động kiểm tra và đến nhận giải sớm để bảo đảm quyền lợi của mình.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.