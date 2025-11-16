XSMB 17/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 17/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 17/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội, giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 17/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 17/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 15/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 15/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 15/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 15/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 14/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 14/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 13/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 13/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 12/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 12/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/11/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Do đài Bắc Ninh (XSBN) tổ chức quay xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Do đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay thưởng.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Để người chơi theo dõi kết quả xổ số ba miền một cách thuận tiện và không bị gián đoạn, nhà nước đã quy định thời gian quay thưởng cụ thể như sau:

- Xổ số miền Nam bắt đầu quay từ 16h15 đến 16h35 mỗi ngày, giúp người chơi nhanh chóng biết kết quả các giải.

- Tiếp theo là xổ số miền Trung, thời gian quay từ 17h15 đến 17h35, kết quả được công bố ngay sau khi quay xong để người chơi không phải chờ lâu.

- Cuối cùng, xổ số miền Bắc diễn ra từ 18h15 đến 18h35, là kỳ quay cuối cùng trong ngày và thu hút sự quan tâm đông đảo của người chơi vì nhiều giải thưởng lớn.

Người chơi cần lưu ý: chỉ nên dò kết quả theo đúng đài phát hành vé mà mình mua, tránh sử dụng kết quả xổ số miền khác để tra cứu nhằm đảm bảo chính xác khi kiểm tra trúng thưởng.

Tránh làm rách vé, nhòe mực vé XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc giữ gìn vé số là rất quan trọng. Vé chỉ được công nhận trúng thưởng khi còn nguyên vẹn, không rách, không mờ chữ và không bị tẩy xóa.

- Nếu vé bị hư hỏng hoặc không đúng hình thức quy định, quyền nhận thưởng của bạn có thể bị mất dù vé trúng.

- Vì vậy, sau khi mua vé, hãy cất giữ cẩn thận ở nơi khô ráo, phẳng và an toàn cho đến khi kết quả được công bố, để đảm bảo quyền lợi trọn vẹn.

