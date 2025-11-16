XSMB 16/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 16/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 16/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 16/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 14/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 14/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 13/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 13/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 12/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 12/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 11/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 11/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 11/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/11/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Do đài Bắc Ninh (XSBN) được tổ chức quay xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Do đài Hải Phòng (XSHP) được thực hiện mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) được đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay thưởng.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ gì khi nhận thưởng?

Khi đến nhận thưởng XSMB, người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị rách, nhòe hay chỉnh sửa.

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, hộ chiếu hoặc giấy tờ định danh còn giá trị.

Chuẩn bị đầy đủ giúp xác nhận chính chủ, chứng minh quyền sở hữu vé và đảm bảo quá trình trao thưởng diễn ra nhanh chóng, đúng quy định và tránh các rủi ro phát sinh.

Tránh làm rách vé, nhòe mực vé XSMB

- Khi chơi xổ số miền Bắc, bạn cần đặc biệt chú ý đến việc giữ gìn tấm vé. Vé trúng chỉ được chấp nhận khi còn nguyên trạng, không rách, không nhòe thông tin và không có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Nếu vé bị hư hỏng hoặc sai hình thức, bạn có thể mất quyền lĩnh thưởng dù trúng số.

- Do đó, sau khi mua vé, hãy bảo quản cẩn thận, cất ở nơi khô ráo, phẳng và an toàn cho đến khi có kết quả, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi của mình.

