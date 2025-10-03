Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong

(VTC News) -

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, rạng sáng 3/10, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phát hiện chiếc xe bán tải cùng hai nạn nhân bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 279.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h cùng ngày, Công an xã Minh Lương phối hợp cùng các đơn vị cứu hộ đào bới tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn Pom Khé.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe bán tải mang biển số 24A-348.02 bị chôn vùi hoàn toàn dưới khối đất đá khổng lồ, thân xe bẹp rúm, biến dạng.

Xe bán tải bị vùi lấp trong đất đá bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. (Ảnh: Công an xã Minh Lương)

Trong khoang xe, hai nạn nhân được tìm thấy là anh Hoàng Văn Định (37 tuổi, quản đốc thủy điện Tu Trên – Nậm Xé) và anh Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú tại xã Văn Bàn). Cả hai đều tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn.

Hiện trường vụ tai nạn nằm trên đoạn quốc lộ 279 bị sạt lở kéo dài khoảng 100m, ước tính hơn 1.000m³ đất đá đổ tràn xuống đường, khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Trong thời điểm lực lượng cứu hộ làm việc, trời tiếp tục mưa to, nguy cơ sạt lở thêm vẫn có thể xảy ra.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân mất tích. (Ảnh: Công an xã Minh Lương)

Trước đó, sáng 29/9, anh Định cùng anh Giang và anh Phùng Văn Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé) lái xe bán tải rời Nậm Xé về trung tâm xã Văn Bàn. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, cả ba người mất liên lạc hoàn toàn.

Gia đình trình báo sự việc, cơ quan chức năng rà soát camera dọc tuyến nhưng không phát hiện chiếc xe đi qua.

Hiện nay, lực lượng tìm kiếm vẫn tiếp tục khẩn trương triển khai để tìm nạn nhân thứ ba là anh Phùng Văn Tuấn, nghi cũng bị vùi lấp tại hiện trường.