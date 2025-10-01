Ô tô bán tải chở ba người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Lào Cai

Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa nhận được đề nghị từ Công an xã Nậm Xé về việc hỗ trợ tìm kiếm 3 người đàn ông đi trên chiếc xe bán tải bị mất tích từ ngày 29/9.

Hai điểm sạt lở trên quốc lộ 279. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn)

Khoảng 7h30 cùng ngày, anh Hoàng Văn Định (SN 1988), quản đốc Thủy điện Tu Trên (xã Nậm Xé), điều khiển ô tô bán tải Nissan Navara BKS 24A-348.02 từ xã Nậm Xé theo Quốc lộ 279 về hướng Văn Bàn. Trên xe còn có anh Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn) và anh Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú tại xã Nậm Xé). Từ đó đến nay, cả 3 người đều mất liên lạc.

Kết quả rà soát cho thấy, vào lúc 7h56, chiếc xe đã đi qua xã Văn Bàn và đến đoạn cây xăng xã Minh Lương. Chỉ ít phút sau, khoảng 8h, tại đây xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, đất đá vùi lấp khoảng 100m mặt đường.

Chiếc xe chở 3 người đàn ông mất tích. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn)

Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Văn Bàn cho biết, thời điểm xảy ra vụ sạt lở có mưa lớn liên tục do ảnh hưởng bão số 10. "Ba người đàn ông đi từ Nậm Xé về Văn Bàn rồi xuống Minh Lương thì mất tích. Nhiều khả năng xe đã bị đất đá vùi lấp hoặc bị đẩy xuống hồ thủy điện. Đến nay vẫn chưa tìm thấy dấu vết", ông Thủy nói.

Công an xã Văn Bàn đang phối hợp cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương tìm kiếm, đồng thời phát đi thông báo rộng rãi.

Nhà chức trách kêu gọi người dân nếu có thông tin, hình ảnh liên quan đến 3 công dân và phương tiện trên cung cấp ngay cho Công an xã Văn Bàn để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.