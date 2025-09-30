48 đại biểu Lào Cai xin vắng mặt Đại hội, khẩn cấp đi chống lũ

(VTC News) -

Sáng 30/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 bước vào phiên bế mạc. Trước giờ bắt đầu, Ban Thư ký Đại hội cho biết có 48 đại biểu thuộc 40 đoàn gửi đơn xin phép không tham dự để trở về cơ sở trực tiếp chỉ đạo ứng phó mưa lũ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 28-30/9. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Đáng chú ý, đoàn đại biểu xã Việt Hồng vắng mặt toàn bộ do địa phương này đang là tâm điểm lũ dữ. Từ chiều tối 29/9, hoàn lưu bão số 10 gây mưa rất lớn, nước trên các suối đổ về nhanh khiến nhiều bản làng ở Việt Hồng bị chia cắt.

Trong vài giờ, mực nước từ mức 0,5m đã dâng vọt lên tới 3m, nhấn chìm nhà cửa, cuốn trôi tài sản và làm nhiều hộ dân phải kêu cứu trên mạng xã hội.

Chị H.T. Thiệp, một người dân bản Bến, cho biết gia đình gồm 8 người, trong đó có trẻ nhỏ và người già, phải trèo lên mái nhà tránh lũ. Khoảng 10 hộ khác trong bản cũng lâm vào cảnh tương tự.

Nhiều hộ dân ở xã Việt Hồng bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao. (Ảnh: Đ.X.)

Trước tình thế nguy cấp, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, dân quân, cán bộ xã đã xuyên đêm triển khai phương án cứu hộ, di dời gần 80 hộ dân với gần 280 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ bất ngờ đã làm ngập 45 ngôi nhà, tốc mái ba căn, sạt lở tại hàng chục điểm dân cư. Gần 90 ha lúa và 40 ha ao nuôi thủy sản bị vùi lấp, hơn 4.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều tuyến giao thông, trong đó có tỉnh lộ 172, tạm thời bị chia cắt.

Trên sông Hồng, mực nước tại trạm thủy văn Lào Cai lúc 6h ngày 30/9 đạt đỉnh 83,44m, chỉ thấp hơn mức báo động 3 là 0,06m. Tại trạm Yên Bái, nước dâng lên 34,25m, vượt báo động 3 tới 2,25m và vẫn tiếp tục tăng chậm.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai yêu cầu các xã, phường ven sông Hồng tổ chức thông báo ngay đến người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, các cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy và các bến đò ngang, đò dọc, các công trình đang thi công, đảm bảo an toàn về người, tài sản.