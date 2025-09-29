Ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

(VTC News) -

Sáng 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức.

Tại đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 có 65 người.

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ông, bà: Hoàng Giang, Trần Huy Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh, Giàng Thị Dung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An cũng cho biết, vừa qua Bộ Chính trị có chủ trương về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030. Các quyết định này sẽ được công bố và trao tại Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê quán xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng). Ông có trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác tại tỉnh Thái Nguyên, ông Trịnh Việt Hùng trải qua các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ; Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên từ tháng 7/2024.