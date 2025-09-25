Ông Hoàng Văn Nghiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030

(VTC News) -

Chiều 25/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 52 người.

Ban Chấp hành sau đó tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người; bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020- 2025 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Đoàn Thị Hậu, ông Nguyễn Cảnh Toàn và bà Đoàn Thu Hà được bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc với phương châm 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển'.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho thấy, GRDP giai đoạn 2021-2025 của tỉnh tăng bình quân 7,1%, cao hơn mức trung bình cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 71,1 triệu đồng, tăng 26,9 triệu đồng so với năm 2020. Kinh tế cửa khẩu tiếp tục là mũi nhọn, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 234 tỷ USD.

Toàn tỉnh đã cứng hóa hàng nghìn km đường giao thông, khởi công nhiều dự án khu, cụm công nghiệp. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 năm ước đạt 48.187 tỷ đồng, tăng 50,2% so với giai đoạn trước; đến hết tháng 8/2025, Lạng Sơn cũng xóa xong toàn bộ 6.508 nhà tạm, nhà dột nát...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đề ra mục tiêu, Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; tập trung đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân; hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị; tái cơ cấu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển mạnh kinh tế cửa khẩu, du lịch xanh gắn với văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hướng tới xây dựng Lạng Sơn trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2035.

Đồng thời tỉnh Lạng Sơn cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 như: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khoảng 111.100 tỷ đồng; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,7 - 0,75; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt trên 60%; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa đạt trên 95%; toàn tỉnh có 3.000 căn nhà ở xã hội; 100% chất thải nguy hại được thu gom, xử lý; tỷ lệ che phủ rừng duy trì mức 65%...