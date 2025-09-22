Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

(VTC News) -

Sáng 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc.

Ông Nghiêm Xuân Thành được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: BCT Đại hội cung cấp

Tại đại hội, ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 54 ủy viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 ủy viên.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025, làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện, ông Toàn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và được giới thiệu đảm nhiệm chức danh này nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, chỉ định ông Lâm Đông, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030; công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.