Tổng Bí thư: Đảm bảo chất lượng các dự án luật để dẫn dắt sự phát triển đất nước

Sáng 18/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của Luật Đất đai (sửa đổi) và một số luật liên quan.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, thực tế tại một số địa phương đang ban hành áp dụng khung giá đất tương đối cao, dẫn đến chi phí giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công tăng, khiến giá bất động sản tăng theo và nhiều hệ luỵ khác.

"Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành được coi là giá đất sơ cấp, vậy giá đất thứ cấp khi nhà đầu tư đã đầu tư bất động sản, Nhà nước đã đầu tư hạ tầng thì tính toán thế nào, tính liên thông với các chính sách thuế hay các công cụ pháp lý khác ra sao?

Việc này vẫn chưa được đề cập, dẫn đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai chưa liên thông với các chính sách, luật khác có liên quan. Nhiều vấn đề khác như chênh lệch địa tô, mở rộng thu hồi đất, về quản lý đất công, xử lý đất cho các dự án BT, các chính sách thuế chưa được đề cập một cách thấu đáo", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ quan điểm, tinh thần của dự án luật phải sử dụng đúng hiệu quả giá trị của đất hướng tới giá trị của đất đai một cách công bằng, hiệu quả, chống lãng phí, đặc biệt là chống lợi ích nhóm. Bởi đất đai là nguồn lực lớn, là tư liệu sản xuất của nền kinh tế, đây cũng chính là quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, các quan điểm định hướng lớn và các chính sách quan trọng của dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cần đặt trong tổng thể các luật có liên quan đến các nội dung trong lĩnh vực thuế, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch địa chất khoáng sản.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu: "Nhà nước đảm bảo quyền sử dụng đất cho mọi người dân, bình đẳng công bằng hiệu quả, lợi ích giữa Nhà nước và nhân dân phải phân định rõ. Chúng ta cũng phải đặt mình vào người dân đi làm thực tế để quy định tinh thần là chia sẻ với địa phương, chia sẻ doanh nghiệp về những khó khăn này".

Cho ý kiến về một số luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị nông thôn, Tổng Bí thư nêu rõ, yêu cầu chung là phải đảm bảo tầm nhìn phát triển của đất nước mang tính tổng thể dài hạn. Trước mắt, phải giải quyết được vấn đề phát triển hạ tầng để dẫn dắt sự phát triển chung của đất nước.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

"Cụ thể về Luật Đầu tư phải xác định đúng trọng điểm trong từng giai đoạn, không cào bằng và có trọng tâm. Việc sửa đổi, bổ sung luật này phải đảm bảo yêu cầu tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi, chi phí thấp, đạt chuẩn mực quốc tế, đảm bảo tính cạnh tranh trong khu vực và thế giới.

Đây chính là tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn hiện hữu tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển", Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.