Ông Hầu A Lềnh tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

(VTC News) -

Sáng 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 người.

Bộ Chính trị chỉ định ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang gồm: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 13 ủy viên. Ông Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 3 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm các ông: Nguyễn Chí Thâm, Nguyễn Việt Lâm, Bùi Ngọc Ba.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, sau hợp nhất, tỉnh Tuyên Quang đứng trước cơ hội lịch sử, bước đi chiến lược, mang tầm nhìn dài hạn, mở ra các hành lang phát triển liên vùng, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, toàn diện và lâu dài.

"Vì vậy, tỉnh cần khơi dậy mạnh mẽ khát vọng của mọi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy đoàn kết, thống nhất làm sức mạnh; lấy nguồn lực trong tỉnh là chủ yếu, nguồn lực ngoài tỉnh là quan trọng để đầu tư phát triển kinh tế nhanh, bền vững", ông Đỗ Văn Chiến nêu.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu, cập nhật, nhận diện những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt; Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, ông Đỗ Văn Chiến yêu cầu thường xuyên củng cố, tăng cường công tác quân sự, quốc phòng; quản lý chặt chẽ đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẩn trương rà soát chặt chẽ, tính toán kỹ lưỡng, ban hành ngày Chương trình hành động với tinh thần 6 rõ: rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả; quyết liệt triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ quyết tâm bứt phá, lập nên những thành tựu phát triển mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần vào thực hiện mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.