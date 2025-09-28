Ông Hoàng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

(VTC News) -

Chiều 28/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La)

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng bầu các Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, gồm: ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV; ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, ông Chá A Của, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI gồm 13 ủy viên, bà Lường Thị Vân Anh làm Chủ nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh sinh năm 1969, quê quán: xã Yêu Châu, tỉnh Sơn La. Ông có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác tại tỉnh Sơn La, ông Khánh từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phù Yên; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hoàng Quốc Khán giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La từ tháng 8/2024.