Sáng 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố. Tham dự Đại hội có 445 đại biểu thay mặt cho 243.544 đảng viên thuộc 6.289 tổ chức cơ sở đảng.

Ông Lê Tiến Châu tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm ông Đỗ Mạnh Hiến, ông Lê Ngọc Châu, ông Lê Văn Hiệu, ông Phạm Văn Lập, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I là niềm cổ vũ to lớn, tiếp thêm niềm tin và khí thế cho toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố.

Đây không chỉ là điểm khởi đầu quan trọng, mà còn là lời khẳng định quyết tâm đoàn kết, chung sức xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị, ngay sau Đại hội, toàn Đảng bộ khẩn trương quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội; phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thành phố.

TP Hải Phòng cần triển khai ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả, biến khát vọng thành hành động, biến khí thế, quyết tâm của Đại hội thành kết quả cụ thể.

Thành phố cần ưu tiên triển khai các đột phá chiến lược, khởi động các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, tạo đột phá về cải cách hành chính, gắn với cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua, tạo niềm tin và động lực mới ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu bày tỏ tin tưởng: “Hải Phòng nhận thức rất rõ phía trước là chặng đường nhiều thử thách; vừa phải đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; vừa phải cân bằng giữa công nghiệp hóa, đô thị hóa với phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, phải khắc phục những hạn chế về hạ tầng, nguồn nhân lực và năng lực quản trị; nâng cao chất lượng an sinh xã hội, văn hóa, con người.

Hải Phòng hôm nay đã “rộng hơn về không gian, dài hơn về tầm vóc, rực sáng hơn với khát vọng sánh vai cùng các đô thị lớn của khu vực”.

Thành phố đang có nền tảng quan trọng để tự tin tiến bước: Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân đoàn kết một lòng; cơ chế chính sách vượt trội; hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại; môi trường sống an toàn, môi trường đầu tư cạnh tranh hàng đầu cả nước và trên hết là truyền thống anh hùng, bản lĩnh kiên cường của Thành phố Cảng và bề dày văn hiến xứ Đông”.