Hạ tầng chiến lược đưa Hải Phòng thành cực tăng trưởng Bắc Bộ

(VTC News) -

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 được nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Hải Dương với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng được tổ chức ngày 26-27/9 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố.

Một trong những thành tựu đó, phải kể đến việc TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã tập trung đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị xanh và hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, được xem là hạ tầng chiến lược, tạo động lực để Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng vùng Bắc Bộ.

Động lực tăng trưởng bền vững

Với quan điểm đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ để mở rộng không gian, tạo động lực tăng trưởng, trong 5 năm qua (2020 - 2025), TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đều tập trung cao nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại tạo sự kết nối liên kết vùng, liên tỉnh và quốc tế.

TP Hải Phòng (cũ) đã tập trung đầu tư nâng cấp các loại hình giao thông: đường bộ, cảng biển, đường thủy, hàng không, đặc biệt là cảng Lạch Huyện và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Tỉnh Hải Dương đã quy hoạch mới các trục giao thông đường bộ chiến lược, tập trung nguồn lực triển khai các dự án giao thông kết nối. Huy động xã hội hóa đầu tư xây dựng 4 dự án giao thông; phối hợp đầu tư xây dựng 6 cầu vượt sông lớn. Triển khai đầu tư xây dựng hai cảng thủy nội địa quy mô lớn.

Nét nổi bật trong phát triển đô thị TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tại khu vực phía Đông, không gian đô thị được mở rộng theo 3 hướng đột phá.

Trung tâm Chính trị - Hành chính và Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng trong Khu đô thị Bắc sông Cấm. (Ảnh: Đức Nghĩa)

Ở phía Bắc, khu đô thị mới Bắc sông Cấm gắn với Trung tâm Chính trị - Hành chính, văn hóa, giáo dục đang được xây dựng, đồng thời phát triển khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên. Bên cạnh đó là khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ VSIP Hải Phòng cùng hàng loạt dự án nhà ở, công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng giao thông kết nối, góp phần hình thành một trung tâm đô thị mới hiện đại, năng động.

Ở phía Đông, đô thị Hải Phòng mở rộng ra biển với khu vực đảo Cát Hải, gắn liền Cảng cửa ngõ quốc tế và Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phát triển theo mô hình đô thị dịch vụ, công nghiệp, cảng biển và dịch vụ hàng hải quốc tế.

Ở phía Đông Nam, hạ tầng đô thị khu vực Đồ Sơn và ven sông Lạch Tray được đầu tư mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét về kinh tế - xã hội và tăng cường liên kết vùng với các dự án như cao tốc Hải Phòng – Hạ Long. Hoạt động lấn biển mở rộng không gian cùng các bến cảng tại Nam Đồ Sơn đang khẩn trương triển khai thủ tục đầu tư.

Trong khi đó, tỉnh Hải Dương (cũ) được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hướng tâm, chú trọng xây dựng đô thị xanh, thông minh và bền vững. Đây là một mắt xích trong chuỗi đô thị động lực, giữ vai trò chia sẻ, hợp tác và liên kết chức năng với vùng Thủ đô cũng như đồng bằng sông Hồng.

Quy hoạch tổng thể Khu kinh tế phía Nam TP Hải Phòng

Lấn biển để mở rộng diện tích, không gian phát triển đang được TP Hải Phòng triển khai và đẩy mạnh trong thời gian tới với định hình phát triển hệ thống cảng biển tại Lạch Huyện, cảng Nam Đồ Sơn…Đặc biệt, Khu kinh tế ven biển phía Nam được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới, phát triển theo mô hình xanh - thông minh - toàn diện, nâng tầm Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển hàng đầu quốc gia.

Hải Phòng đã và đang nỗ lực phát triển hệ thống hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đây không những là điều kiện để thành phố bứt tốc trong phát triển kinh tế - xã hội mà còn là “cú huých” cho sự bứt phá của cả vùng.

Với mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, năng động, thành phố đã đầu tư Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới, mở rộng không gian đô thị phía Bắc, thúc đẩy thu hút đầu tư và nâng tầm vị thế Hải Phòng.

Những kết quả đó có được trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành; sự đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và toàn diện của lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Hải Dương…

Những kết quả quan trọng này đã và đang khẳng định thành phố Hải Phòng là cực tăng trưởng mới, trung tâm phát triển năng động, có vai trò động lực của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Định hướng phát triển trong tương lai

Đến năm 2030, Hải Phòng định hướng xây dựng Khu thương mại tự do thế hệ mới, phát triển logistics – cảng biển hiện đại và hạ tầng đồng bộ, qua đó khẳng định vai trò cực tăng trưởng trong tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Thành phố định hướng hình thành Khu thương mại tự do thế hệ mới theo Nghị quyết 226/2025/QH15, coi đây là động lực đột phá cho tăng trưởng.

Cảng quốc tế Lạch Huyện - TP Hải Phòng

Theo Tờ trình của Đảng ủy UBND TP Hải Phòng, Khu Thương mại tự do (TMTD) Hải Phòng có quy mô khoảng 6.292 ha, dự kiến đặt tại Khu kinh tế ven biển phía Nam và Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Khu TMTD được quy hoạch thành 3 vị trí: xã Chấn Hưng và Hùng Thắng (2.923 ha); KCN Nam Đình Vũ (1.077 ha); đảo Cát Hải, đặc khu Cát Hải (2.292 ha).

Lộ trình thực hiện chia 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2025-2030) thành lập Khu TMTD, hoàn thiện khung pháp lý, hạ tầng kết nối, cảng biển và logistics trọng yếu, đồng thời áp dụng thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù. Giai đoạn 2 (2030-2035) đồng bộ hóa cơ chế, chính sách, hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan.

Hải Phòng tập trung phát triển dịch vụ logistics, thương mại và cảng biển hiện đại, tận dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 226/2025/QH15. Thành phố sẽ hình thành các trung tâm logistics trên 50ha và dịch vụ logistics đến 50ha gắn với cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa.

Không gian logistics mới được định hướng theo các dự án trọng điểm: đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, cảng Nam Đồ Sơn (khởi công 2026), mở rộng Cảng Lạch Huyện (bến 7–12 hoàn thành trước 2030), cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (thông xe 2027), Sân bay quốc tế Tiên Lãng và hệ thống cảng sông phía Tây.

Cầu vượt sông Văn Úc thuộc tuyến đường bộ ven biển đoạn qua TP Hải Phòng.

Hải Phòng tập trung phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối trong nước và quốc tế theo mô hình đa phương thức. Thành phố đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường ven biển, vành đai 2, 3, các tuyến liên kết Hải Phòng – Hải Dương, đồng thời triển khai cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (đoạn qua Hải Phòng và Hưng Yên), mở tuyến kết nối sân bay Gia Bình – Cảng Lạch Huyện, hướng tới thành lập Khu kinh tế phía Bắc Hải Phòng trước năm 2030.

Cùng với đó là đầu tư hạ tầng kinh tế biển, hoàn thiện các bến cảng Lạch Huyện, khởi động cảng Nam Đồ Sơn, phát triển cảng Văn Úc; nâng cấp hành lang đường thủy nội địa kết nối Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình… để phát huy lợi thế vận tải sông – biển. Về đường sắt, ưu tiên tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, cải tạo tuyến Hà Nội – Hải Phòng, Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân và Kép – Hạ Long để tăng năng lực vận tải hàng hóa.

Trong lĩnh vực hàng không, thành phố đẩy nhanh xây dựng ga hành khách số 2, ga hàng hóa, mở rộng sân đỗ tại Cát Bi, đồng thời nghiên cứu quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng tại khu vực kinh tế ven biển phía Nam. Hải Phòng cũng phối hợp chặt chẽ với Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ để thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò cực tăng trưởng trong tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.