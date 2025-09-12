Hải Phòng hỗ trợ 1,3 tỷ đồng tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - VTV 2025

(VTC News) -

Sáng 12/9, UBND phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng tổ chức cung cấp thông tin về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - VTV 2025.

Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn, Trưởng ban Tổ chức lễ hội - thông tin tại buổi họp báo.

Theo BTC lễ hội, phần Lễ bắt đầu từ 3/9 với nghi thức dâng hương. Lễ Thượng cờ khai hội sẽ diễn ra vào ngày 22/9. Các nghi lễ: Lễ Rước nước, Lễ tế thần, Lễ Thần linh, Lễ rước Thành Hoàng, Lễ Hiến sinh trâu vô địch, Lễ Tạ thần linh, Lễ tống thần sẽ diễn ra từ 28/9-7/10.

Phần Hội chính sẽ diễn ra từ 7h30 ngày 30/9 tại Sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn, được truyền hình trực tiếp trên VTVgo và Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng.

Năm nay, 16 trâu tham gia thi đấu đến từ đình Bàng La, đình Đức Hậu, đền Thượng Đức (phường Nam Đồ Sơn); đình Ngọc, đền Nghè, đình Ngọc Hải, đình Nam (phường Đồ Sơn). 4 ông chủ trâu có trâu đạt giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba năm 2024, mỗi người được đăng ký tham gia 1 suất trâu.

Cơ cấu giải thưởng năm 2025 có sự điều chỉnh tăng mức giải thưởng cho các trâu đoạt giải trong lễ hội so với các năm trước: Giải Nhất 100 triệu đồng; Giải Nhì 70 triệu; Đồng giải Ba mỗi giải 30 triệu đồng và các giải phụ khác cho các trâu tham dự lễ hội.

Đặc biệt, UBND TP Hải Phòng sẽ hỗ trợ 1,3 tỷ đồng để tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - VTV 2025 sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn; hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, lưu truyền từ đời này qua đời khác, gắn liền với với chiều dài lịch sử, sự phát triển của vùng đất, con người Đồ Sơn. Lễ hội không chỉ là di sản văn hoá quý báu mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn, Hải Phòng nói riêng.

Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động, năm 1990, Lễ hội được khôi phục và tổ chức liên tục từ đó đến nay. Sau 36 năm, công tác quản lý và tổ chức lễ hội không ngừng được hoàn thiện, nâng cao về quy mô, nâng tầm về chất lượng, đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, những giá trị văn hoá truyền thống của “tiền nhân” để lại.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn gồm 2 phần là phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ với những lễ nghi trang trọng, thấm đẫm văn hoá tâm linh của người Đồ Sơn và phần Hội với những pha đấu gay cấn, quyết liệt; những miếng đánh đẹp, dũng mãnh của những "Ông Trâu" được chọn lựa, chăm sóc, huấn luyện kỳ công…mang đến cho du khách và Nhân dân những cảm xúc đặc biệt, những ấn tượng tốt đẹp, đồng thời góp phần tạo nên nét đẹp riêng trong đời sống văn hoá tinh thần của miền đất Đồ Sơn, Hải Phòng.

Với những nội dung mang giá trị độc đáo của mình, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 27/12/2012.