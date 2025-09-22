Tàu Hải Dương - Hải Phòng bắt đầu vận hành, 55.000 đồng/vé

(VTC News) -

Trên chuyến tàu HP15 khởi hành sáng nay (22/9), đã có 181 hành khách là cán bộ, công nhân viên đi làm.

Theo dự kiến, chuyến tàu đôi sẽ đưa đón khoảng 300 công chức, người lao động trên tuyến Hải Dương - Hải Phòng hàng ngày.

Đôi tàu ký hiệu HP15/HP16 có 5-8 toa ghế ngồi mềm, mỗi toa 64 chỗ, thời gian chạy khoảng 1 giờ 15 phút, được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và công tác của người dân hai địa phương, với cam kết mang lại hành trình di chuyển an toàn, thuận tiện và chất lượng cao.

Đôi tàu HP15/HP16 sẽ hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Cụ thể, tàu HP15 (Hải Dương đi Hải Phòng): Khởi hành từ Hải Dương lúc 6h, đến Thượng Lý lúc 6h58 và đến Hải Phòng lúc 7h10.

Tàu HP16 (Hải Phòng đi Hải Dương): Khởi hành từ Hải Phòng lúc 17h30, đến Thượng Lý lúc 17h51 và đến Hải Dương lúc 18h35.

Những công chức, người lao động đầu tiên đi trên tàu khách HP15/HP16 tuyến Hải Dương - Hải Phòng và ngược lại trong sáng nay (22/9).

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách, ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giá vé ưu đãi với vé lẻ chỉ 55.000 đồng/vé/lượt; giảm ngay 20% khi mua vé khứ hồi.

Nhóm khách mua 4 vé sẽ được tính tiền 3. Thành phố Hải Phòng bố trí thêm xe buýt kết nối từ ga tới nơi làm việc và ngược lại.

Ga Hải Phòng cách ga Hải Dương gần 50 km, thời gian di chuyển đường bộ trên quốc lộ 5 khoảng 1 giờ 20 phút.

Với khách hàng mua vé nhóm nên truy cập website https://dsvn.vn; vetau.com.vn; vetauonline.vn; giare.vetau.vn để mua vé, đến phần nhập Mã giảm giá quý khách vui lòng nhập mã "3tang1" trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Với khách hàng mua vé tháng tại nhà ga đường sắt, từ ngày 22/9/2025 đến hết 30/9/2025: 478.000 đồng/vé; từ tháng 10/2025: 1.500.000 đồng/vé.

Tổng công ty đường sắt cũng cho biết, trên tàu có bán đồ ăn nhẹ và đồ uống đa dạng, đảm bảo cho quý khách có một hành trình thoải mái và tiện nghi.

Nhiều cán bộ, viên chức, người lao động đi trên chuyến tàu từ Hải Dương sang Hải Phòng.

Hành khách có thể dễ dàng mua vé thông qua nhiều kênh khác nhau:

Trực tiếp tại ga: Mua vé tại quầy bán vé ở ga Hải Dương, ga Thượng Lý và ga Hải Phòng.

Đặt vé trực tuyến: Truy cập các trang web chính thức như dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn hoặc giare.vetau.vn.

Qua đối tác thu hộ: Thanh toán qua các ứng dụng như VnPay, Shopee, ZaloPay, Momo, ViettelPay…và nhiều ứng dụng ngân hàng khác.

Đầu tháng 7, ngành đường sắt từng bố trí đôi tàu phục vụ công chức tuyến Đồng Hới (Quảng Bình cũ) - Đông Hà (Quảng Trị), nhưng phải dừng do ít khách.