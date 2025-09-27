Hải Phòng: Dấu ấn nhiệm kỳ, khát vọng vươn lên

(VTC News) -

Những con số ấn tượng

Với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông đồng bộ cùng chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, Hải Phòng đã và đang khẳng định vị thế là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn bậc nhất Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Trong 4 năm liên tiếp (2021-2024), Hải Phòng luôn đứng top 5 toàn quốc về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới và tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 20,2 tỷ USD, gấp 1,89 lần giai đoạn 2016 - 2020 (đạt 10,67 tỷ USD), đưa Hải Phòng lọt top địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Lãnh đạo TP Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư tại Hải Phòng tháng 7/2025.

Các tập đoàn lớn như LG (Hàn Quốc), Pegatron (Đài Loan), Fujifilm (Nhật Bản)… đã chọn Hải Phòng làm cứ điểm sản xuất, tạo ra chuỗi giá trị công nghiệp quy mô toàn cầu, đóng góp lớn vào xuất khẩu và ngân sách thành phố.

Đặc biệt, sau khi sáp nhập với Hải Dương, TP Hải Phòng mới đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ phát triển khu công nghiệp Việt Nam. Tính đến thời điểm này, toàn thành phố có tổng số 42 khu công nghiệp (22 khu công nghiệp của Đông Hải Phòng và 20 khu công nghiệp của Tây Hải Phòng).

Trong đó, Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng có quy mô 20 nghìn ha (trong đó có khoảng 2.909 ha là đất lấn biển), với điểm nhấn là các siêu dự án như Cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng, hệ thống Cảng nước sâu Nam Đồ Sơn (cửa ngõ trung chuyển hàng hóa quốc tế), Khu thương mại tự do được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của thành phố trong tương lai gần…

Có thể khẳng định, Hải Phòng đang sở hữu hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế quy mô hàng đầu cả nước hiện nay, tạo dư địa rộng lớn để hút dòng vốn đầu tư trong nước cũng như toàn cầu.

Dấu ấn của một nhiệm kỳ thành công

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng đã phát huy đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức. Với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XVI. Kết quả đạt được quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo dấu ấn rõ nét trong phát triển. Đây là tiền đề để tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới.

Những kết quả vượt trội trong thu hút đầu tư là kết quả của sự kết hợp hài hòa giữa việc phát huy tối đa lợi thế tự nhiên, vị trí địa lý với sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong tư duy và hành động; sự đầu tư bài bản cho hạ tầng; và quan trọng nhất là sự cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo thành phố trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Hải Phòng liên tục duy trì trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thảo luận, quyết định những chủ trương lớn phát triển thành phố trong thời gian tới.

Năm 2024, lần đầu tiên Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng cả 3 chỉ số PCI, PAR Index và SIPAS. Đây là một chỉ dấu quan trọng phản ánh chất lượng điều hành kinh tế, môi trường đầu tư, năng lực quản trị cũng như sự quyết liệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính của chính quyền địa phương.

Sau khi hợp nhất, Hải Phòng vươn lên trở thành địa phương có quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước; từng bước hình thành các trục liên kết vùng, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

Hải Phòng tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ kết nối liên vùng, cảng biển, đường thủy, hàng không, đặc biệt là cảng Lạch Huyện và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp hiện hữu như: Tràng Duệ, Deep C, VSIP, Nam Đình Vũ, Nam Cầu Kiền và phát triển các khu công nghiệp mới; mở rộng Khu bến cảng container tại Lạch Huyện và nâng cấp cảng hàng không quốc tế Cát Bi; tích cực triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng nhằm tạo động lực cho phát triển dịch vụ - logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có hoạt động đầu tư kinh doanh tại thành phố.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới" trong khuôn khổ Tuần lễ Hội nghị lần thứ ba Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC 3) diễn ra ngày 15/7 tại Hải Phòng, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: “Chủ đề 'Hải Phòng – Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới' không chỉ là khẩu hiệu mà là tầm nhìn xuyên suốt. Thành phố cam kết hành động mạnh mẽ với 4 đột phá chiến lược: Phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam; xây dựng Khu thương mại tự do thế hệ mới; kiến tạo thể chế phát triển hiện đại, thông thoáng, cởi mở; tạo môi trường sống lý tưởng.

Hải Phòng quyết tâm phát triển ngang tầm với các thành phố tiêu biểu của châu Á; trở thành một thành phố cảng biển quốc tế hiện đại; là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ tầm cỡ quốc tế. Thành phố cam kết xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động quyết liệt, dám đi đầu, dám chịu trách nhiệm, phục vụ tốt nhất cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp”.