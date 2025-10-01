Bùn ngập nửa mét sau lũ, người Lào Cai oằn mình dọn dẹp

Sau trận mưa kéo dài đêm 29/9 và sáng 30/9, nhiều khu vực trung tâm phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, chìm trong nước lũ cao 1-1,5 m.
Một ngày sau, nước bắt đầu rút, để lại lớp bùn dày phủ kín các tuyến phố, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn. Người dân cùng lực lượng chức năng tất bật dọn dẹp bùn đất, rác thải để khôi phục cuộc sống và giao thông.
Tại đường Mai Hắc Đế, Thanh Niên, Hồ Xuân Hương, Lê Lợi..., lớp bùn dày gần nửa mét trải khắp mặt đường, nhiều đoạn còn vướng rác và các vật dụng cuốn theo nước lũ.
Chị Minh, chủ một cửa hàng tạp hóa, cho biết nhà chị bị ngập gần hết tầng một, đồ đạc hầu như phải kê lên cao để tránh hỏng. "Khi nước rút, bùn phủ đầy khắp nơi, tôi và hàng xóm phải dùng xẻng, bàn cào tự chế để gom bùn ra điểm tập kết. Mệt nhưng không còn cách nào khác, cứ phải dọn ngay để tránh hư hỏng thêm”, chị Minh nói.
Trên phố Thanh Niên, bà Lan cũng tất bật với chiếc xẻng gom rác và bùn đất từ trong nhà ra ngoài. “Nước vào nhà quá nhanh, tôi chỉ kịp di chuyển vài vật dụng quan trọng. Giờ phải dọn dẹp khẩn trương, nếu để lâu, bùn sẽ khô cứng, việc lau rửa sẽ khó khăn hơn nhiều,” bà Lan cho hay.
Theo lãnh đạo phường Yên Bái, trận lũ ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 1.100 hộ dân, nhiều tuyến đường trung tâm bị ngập sâu.
Trước khi lũ ập về, chính quyền đã kịp thời thông báo cho người dân chủ động kê cao tài sản và sơ tán những vật dụng quan trọng. Đến sáng 1/10, nước đã rút gần hết, song bùn đất, rác thải và các vật dụng hư hỏng vẫn phủ kín nhiều nhà dân và công trình công cộng.
Để hỗ trợ người dân, hơn 350 chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai được huy động, phối hợp cùng lực lượng dân quân và người dân tại các tuyến phố trọng điểm. Máy xúc, xe tải cũng được sử dụng để chuyển bùn và rác đến điểm tập kết.
Công an tỉnh Lào Cai cũng huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị và Công an các phường xuống các địa bàn nước rút, cùng với Nhân dân tổ chức dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn đất tại các tuyến đường bị ngập úng, vệ sinh, làm sạch môi trường.