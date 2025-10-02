30m quốc lộ nối Lai Châu - Lào Cai bị cuốn trôi

(VTC News) -

Sáng 2/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tú Lệ (tỉnh Lào Cai) cho biết, tuyến Quốc lộ 32 qua đèo Khau Phạ đến nay vẫn chưa thể thông xe.

Rạng sáng 1/10, tại km269+750, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng, cuốn phăng khoảng 30m mặt đường xuống vực sâu, làm chia cắt hoàn toàn giao thông từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải và Than Uyên (Lai Châu).

Vị trí sạt trên Quốc lộ 32, đoạn qua đèo Khau Phạ khiến giao thông chia cắt. (Ảnh: Ngọc Sơn)

Hiện nay, trên toàn tuyến đèo Khau Phạ có tới 30-40 điểm sạt lở lớn nhỏ. Điểm sạt ở km269 đặc biệt nguy hiểm, khi lực lượng đưa máy móc vào san gạt thì đất đá và nước từ trên núi lại tiếp tục dội xuống. Điều này khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn, dù trời đã tạnh mưa từ chiều 1/10.

Chính quyền và đơn vị thi công đang triển khai giải pháp nắn dòng chảy, cắt nước, đồng thời lên phương án gia cố rọ đá để có thể mở tuyến tạm cho người dân đi lại.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn trên địa bàn xã Tú Lệ khiến một ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 10 ngôi nhà ngập sâu và 21 hộ khác bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Chính quyền địa phương đã huy động công an, quân sự xã và lực lượng dân quân tại chỗ hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Công an tỉnh Lào Cai hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn đất tại các tuyến đường sau khi nước rút.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lũ những ngày qua để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Toàn tỉnh ghi nhận 10 người chết và mất tích, 9 người bị thương, gần 3.800 hộ dân phải sơ tán. Hơn 8.200 ngôi nhà bị ngập, 2.300 ha cây trồng cùng hàng nghìn gia súc, gia cầm, thủy sản bị cuốn trôi.

Về hạ tầng, 7 tuyến quốc lộ, 14 tuyến tỉnh lộ cùng hàng nghìn km đường nông thôn bị sạt lở với tổng khối lượng đất đá lên tới 5,6 triệu m³; 5 cây cầu bị sập, nhiều công trình phụ trợ hư hỏng nặng. Thiệt hại kinh tế toàn tỉnh ước tính hơn 2.750 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục sự cố, thông đường, khôi phục điện, viễn thông và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.