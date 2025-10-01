Mưa lũ ở Lào Cai làm 10 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 2.750 tỷ đồng

(VTC News) -

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, đợt mưa lũ những ngày qua gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn, khiến 10 người chết và mất tích, 9 người khác bị thương.

Thiên tai làm 8.871 ngôi nhà bị hư hại ở nhiều mức độ, trong đó hàng trăm căn tốc mái, sạt lở taluy, hơn 8.200 nhà ngập nước. Trước nguy cơ sạt lở và lũ quét, gần 3.800 hộ dân đã phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chịu tổn thất lớn với hơn 2.300 ha cây trồng bị ảnh hưởng, hàng nghìn gia cầm và gia súc bị cuốn trôi, cùng hơn 10 tấn cá nuôi thiệt hại. Hệ thống thủy điện và lưới điện hư hỏng nặng, gần 72.000 khách hàng trên toàn tỉnh từng bị mất điện.

Sau trận lũ sáng 30/9, nhiều tuyến phố trung tâm phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai ngập trong lớp bùn dày nửa mét.

Mưa lũ cũng khiến hạ tầng giao thông tê liệt: 7 tuyến quốc lộ, 14 tuyến tỉnh lộ cùng hơn 3.600 điểm đường giao thông nông thôn sạt lở với khối lượng đất đá lên tới hơn 5,6 triệu m³.

Nhiều hạng mục cầu cống, thoát nước và công trình phụ trợ bị hư hỏng, trong đó có 5 cây cầu bị sập, cuốn trôi. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 2.750 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lào Cai hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn đất tại các tuyến đường sau khi nước rút.

Ngay sau thiên tai, tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 3.600 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng phương tiện để cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Chính quyền địa phương đã tổ chức cứu trợ khẩn cấp, bố trí chỗ ở tạm thời, hỗ trợ tài chính cho gia đình có người thiệt mạng, mất tích và các hộ dân có nhà cửa hư hỏng. Song song, công tác dọn bùn đất, khôi phục điện, viễn thông, y tế, trường học cũng đang được gấp rút triển khai.