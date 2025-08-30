Ứng phó bão số 6, nhiều địa phương miền Trung sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

(VTC News) -

Trước diễn biến phức tạp của bão số 6 trên Biển Đông, các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã cấm tàu thuyền ra khơi, sơ tán dân để đảm bảo an toàn trước bão số 6 (bão Nongfa).

Tại Nghệ An, do ảnh hưởng của bão số 6, trên vùng biển Nghệ An xuất hiện mưa dông mạnh, gió cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao từ 2-5m, biển động dữ dội.

Sáng nay 3(0/8), UBND tỉnh Nghệ An ban hành công điện khẩn, theo đó cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10h ngày 30/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 15h cùng ngày.

Công an huy động xe chuyên dụng chở người và tài sản giúp dân sơ tán đảm bảo an toàn trước bão

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ngành, đơn vị,... sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở tăng cao. Chính quyền một số địa phương đã khẩn trương di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Lực lượng Công an sơ tán dân đảm bảo an toàn trước bão số 6.

Tại xã Hương Xuân, mưa to liên tục khiến nước từ các đồi núi dâng cao, tràn vào nhà dân, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhiều hộ. Chính quyền xã Hương Xuân đã khẩn cấp di dời 21 hộ dân với 71 nhân khẩu đến các khu vực cao ráo, an toàn.

Lực lượng công an, quân sự, cán bộ xã được huy động để hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng giúp các hộ dân kê cao đồ đạc, di dời tài sản để giảm thiểu thiệt hại. Sau khi hoàn tất di dời, xã đã bố trí các tổ công tác chốt chặn tại khu vực nguy cơ sạt lở để đảm bảo tuyệt đối an toàn và ngăn người dân quay lại khi tình hình chưa ổn định.