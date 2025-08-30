Bão số 6 sắp hình thành trên Biển Đông và dự báo thời tiết Hà Nội đến ngày 2/9

(VTC News) -

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Lúc 4h ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20km/h.

Dự báo đến 16h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị đến TP Huế, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và khả năng mạnh lên thành bão số 6.

Khoảng 4h ngày 31/8 Tây, bão số 6 trên khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp.

Biển Đông sắp đón bão số 6. (Nguồn: NCHMF)

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão số 6, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6- 7, sóng cao 2-4,5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) mưa dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến TP Huế nước dâng cao do bão từ 0,2-0,4m.

Từ trưa 30/8, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong đó, đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

"Từ lúc này, mưa dông mạnh kèm lốc xoáy có thể xuất hiện, thời điểm trước khi áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng trực tiếp", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lưu ý.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay (30/8), Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to, trong đó, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 29/8 đến 3h ngày 30/8 có nơi trên 130mm như: trạm Chợ Tràng (Nghệ An) 134,6mm; trạm Hương Quang (Hà Tĩnh) 160,2mm…

Từ sáng 30/8 đến ngày 31/8, Thanh Hóa đến TP Huế mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Ngày 30/8, TP Đà Nẵng mưa to, lượng mưa 40-90mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ 30 đến 31/8, trung du, đồng bằng Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 400mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt ngưỡng 150mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 30/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to trên 100mm. Phía Đông của khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 80mm.

Từ đêm 31/8, mưa lớn ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế xu hướng giảm dần.

Trong đó, hôm nay, Hà Nội có lúc mưa rào và dông, chiều và đêm mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 30-32°C.

Những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng.

Tỉnh Xã/Phường Nghệ An Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bắc Lý, Bạch Hà, Bạch Ngọc, Bích Hào, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Khê, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Con Cuông, Đại Đồng, Đại Huệ, Đô Lương, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Keng Đu, Kim Bảng, Kim Liên, Lam Thành, Lượng Minh, Lương Sơn, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nam Đàn, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Mai, Nhân Hòa, Nhôn Mai, Phúc Lộc, Quế Phong, Quỳ Châu, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Thành Bình Thọ, Thiên Nhẫn, Thông Thụ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Vạn An, Văn Hiến, Văn Kiều, Vân Tụ, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Na, Yên Trung, Yên Xuân Hà Tĩnh Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Phúc Trạch, Thượng Đức, Trường Lưu, Tùng Lộc, Vũ Quang, Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hương Sơn, Kim Hoa, Kỳ Khang, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, Sơn Kim 2, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân, Tứ Mỹ; Đông Kinh, Đồng Lộc, Đức Thịnh, Gia Hanh, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Tây, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Xuân Lộc Quảng Trị Dân Hóa, Đồng Lê, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Phú Trạch, Tân Thành, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn; Bắc Trạch, Bố Trạch, Hòa Trạch, Kim Ngân, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, phường Đồng Sơn, Phong Nha, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Trung Thuần, A Dơi, Ái Tử, Ba Lòng, Bến Quan, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Đông Trạch, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, La Lay, Lao Bảo, Lệ Ninh, Lìa, Nam Hải Lăng, Nam Trạch, phường Đông Hà, phường Quảng Trị, Tà Rụt, Tân Lập, Thượng Trạch, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn TP Huế A Lưới 5, Long Quảng, Nam Đông, A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, Bình Điền, Hưng Lộc, Khe Tre, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Phú Bài TP Đà Nẵng Avương, Đông Giang, Phước Hiệp, Phước Thành, Phước Trà, Trà Đốc, Trà Tân, Bến Giằng, Bến Hiên, Đắc Pring, Hà Nha, Hiệp Đức, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Nam Trà My, phường Hải Vân, Phú Thuận, Phước Chánh, Phước Năng, Quế Phước, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Thạnh Mỹ, Thượng Đức, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Linh, Trà My, Trà Tập, Việt An

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 31/8 đến ngày 8/9/2025, cơ quan khí tượng cho biết, Hà Nội và các tỉnh, thành Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to trong các ngày 1-2/9 và từ khoảng 6-7/9, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Trong đó, ngày 31/8, từ 7-13h, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, xác suất mưa khá cao 70-80%, nhiệt độ 25-28°C. 13-19h, Hà Nội mưa rào và dông gián đoạn, xác suất mưa 65-75%, nhiệt độ 26-29°C. 19h ngày 31/8 đến 7h ngày 1/9, khu vực này mưa rào và dông, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 24-25°C.

Ngày 1/9, Thủ đô mưa rào và dông trong khung giờ từ 7-13h, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 26-30°C. Buổi chiều từ 13-19h, khu vực này mưa gián đoạn, xác suất mưa thấp hơn, dao động 50-55%, nhiệt độ 28-31°C. 19h ngày 1/9 đến 7h ngày 2/9, Hà Nội có mưa, mưa rào, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 24-26°C.

Ngày 2/9, từ 7-13h, thời tiết Hà Nội có mưa và mưa nhỏ lúc sáng sớm, sau không mưa, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 26-32°C. Từ 13-19h, khu vực này không mưa, chiều tối mưa rào và dông, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 28-33°C. 19h ngày 2/9 đến 7h ngày 3/9, Thủ đô có mưa, mưa rào gián đoạn, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 25-27°C.

Ngoài ra, trong thời kỳ dự báo, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa dồn vào chiều tối. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to lúc chiều và tối.