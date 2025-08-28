Nhiều xã miền núi ở Nghệ An ngập lụt do mưa lũ, sơ tán dân trong đêm

(VTC News) -

Ngày 28/8, lãnh đạo UBND xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng 20h đêm qua (27/8) nước từ đầu nguồn đổ về khiến mực nước trên sông suối tại bản Xốp Kha dâng nhanh, có nơi lên tới hơn 2m, uy hiếp cầu Xốp Kha và Xiềng Líp. Đến 22h15, mực nước mới rút khoảng 1m.

Ngay khi có nước lũ về, chính quyền xã Yên Hòa đã phát đi cảnh báo khẩn, kêu gọi người dân sẵn sàng sơ tán trong trường hợp nước lũ tiếp tục dâng.

Video: Nước lũ dâng cao ở xã miền núi Yên Hòa (tỉnh Nghệ An)

Tại xã Hữu Khuông, nước từ thượng nguồn khe Huồi Phì Mày đổ về khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Nước lũ dâng cao hơn 1m, gây sạt lở đất đá, tràn vào nhiều nhà dân. Thống kê ban đầu cho thấy 6 hộ bị thiệt hại nặng, trong đó 3 hộ mất toàn bộ tài sản, 3 hộ khác bị hư hỏng một phần.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng và dân quân địa phương xã Hữu Khuông đã có mặt, hỗ trợ sơ tán người dân.

Chính quyền địa phương xã Tân Kỳ (Nghệ An) huy động lực lượng trong đêm sơ tán người dân ra khỏi vùng bị lũ lụt

Tại xã Thanh Bình Thọ, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều khu vực dân cư của xã bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

Tối 27/8, nước lũ dâng cao nhấn chìm nhiều tuyến đường, chia cắt hoàn toàn 4 thôn của xã Bình Sơn cũ (nay thuộc xã Thanh Bình Thọ). Chính quyền xã Thanh Bình Thọ đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các đoàn thể địa phương hỗ trợ sơ tán 65 hộ dân cùng nhiều tài sản đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Hiện trời đã tạnh mưa nhưng nước lũ vẫn dâng cao, xã Thanh Bình Thọ vẫn đang duy trì lực lượng túc trực, sẵn sàng sơ tán thêm các hộ dân.

Báo cáo thiệt hại ban đầu của UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đến 10h ngày 27/8, trên địa bàn tỉnh có 2 người bị thương do bão; 5.149 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 776 nhà bị ngập nước; 892 hộ phải di dời khẩn cấp; 113 điểm trường bị thiệt hại theo nhiều mức; 13 cơ sở y tế hư hỏng, tốc mái.

Hơn 52.000 ha diện tích nông, lâm nghiệp bị thiệt hại; 100m đê cấp IV bị sạt lở; hơn 1.000 ha nuôi trồng thủy sản, hải sản bị thiệt hại; 2.235m đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở; 7 cầu bị hư hỏng; 1.885 cột điện bị đổ, gãy; 14 trụ sở cơ quan hư hỏng, tốc mái. Nghệ An ước tính thiệt hại do bão số 5 khoảng 1.421 tỷ đồng. UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Trung ương hỗ trợ bước đầu 250 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân và sớm phục hồi sản xuất.