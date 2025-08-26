+
Cập nhật tình hình ngập lụt, các tuyến đường ùn tắc do bão số 5
(VTC News) -
Trong bối cảnh giao thông hỗn loạn, lực lượng Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, túc trực tại các điểm nóng để phân luồng và hỗ trợ người dân.
Hồng Thắm
