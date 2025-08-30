Chuyên gia cảnh báo bão số 6 Nongfa đổ bộ chiều tối nay, mưa lớn dồn dập

(VTC News) -

Chuyên gia nhận định thời điểm và cường độ bão số 6 đổ bộ đất liền miền Trung.

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh thành bão số 6 Nongfa. Lúc 10h ngày 30/8, vị trí tâm bão số 6 trên khu vực biển Hà Tĩnh - Quảng Trị, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10-11, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Vùng trọng tâm của bão vào chính khu vực bão số 5 vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, dự báo chiều và tối nay, tâm bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, với cường độ gió bão mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.

Dọc từ đất liền ven biển từ Thanh Hoá trở vào đến Huế gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Dự báo chiều và tối nay, tâm bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị. (Nguồn: NCHMF)

"Gió bão không quá mạnh nhưng chúng tôi cũng lưu ý, gió giật trong bão có thể chênh với gió bão 3-4 cấp, tức gió bão có thể cấp 7-8 nhưng gió giật cấp 9-10, thậm chí cấp 11-12. Vì vậy, tàu thuyền hoạt động ở khu vực ven bờ, nhất là ngư dân trên các lồng, bè cần hết sức lưu ý tình trạng gió giật mạnh này", ông Hưởng cảnh báo.

Về tác động của bão số 6, ông Hưởng nhận định, có 2 phần tác động là về gió và mưa.

Từ Nam Hà Tĩnh trở vào đến Bắc Quảng Trị là vùng tác động của gió mạnh nhất cùng với hoàn lưu gió bão số 6 với cường độ bão gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8 và tình hình gió giật như đã nêu trên.

Thanh Hoá vào đến Quảng Trị sẽ là vùng tâm mưa lớn trong đợt mưa bão này. Tổng lượng mưa cả đợt dao động 200 - 400mm, có nơi trên 600mm.

Trong đó, từ nay đến hết 31/8, Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị tiếp tục mưa lớn với tổng lượng mưa 150-250mm, có nơi trên 350mm. Mưa cũng mở rộng sang trung du, đồng bằng Bắc Bộ từ chiều tối và đêm nay đến hết 31/8 với tổng lượng mưa từ 50-120mm, có nơi trên 200mm.

"Trưa nay, hoàn lưu bão đã tác động đến khu vực biển ven bờ từ Thanh Hoá đến Huế. Với hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h thì khoảng chiều và tối nay vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền, thời điểm gió mạnh nhất chúng tôi xác định khoảng 15-19h", ông Hưởng thông tin.

Nhận định về thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước trong ngày Quốc khánh 2/9, Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho hay, cơn bão số 6 di chuyển khá nhanh, mưa lớn do bão kéo dài có thể duy trì đến 31/8. Từ 1/9 trở đi, mưa trên cả nước xu hướng giảm.

Trong ngày Quốc khánh 2/9, thời tiết trên cả nước tương đối thuận lợi. Hà Nội khả năng mưa rào nhẹ vào buổi sáng nhưng trưa và chiều mưa giảm, thời tiết có thể chuyển nắng nhẹ.

Trung Bộ cũng xuất hiện nắng ráo vào trưa và chiều. Tây Nguyên và Nam Bộ trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông.