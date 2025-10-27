Ukraine tập kích vào thủ đô Moskva, 2 sân bay đóng cửa

(VTC News) -

Trong vòng 5 giờ, bắt đầu từ gần 22h ngày 26/10 (giờ Moskva), các đơn vị phòng thủ Nga bắn hạ 28 máy bay không người lái (UAV), thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Cơ quan giám sát hàng không Nga Rosaviatsiya thông tin thêm hai sân bay của thủ đô Moskva là Domodedovo và Zhukovsky phải đóng cửa để đảm bảo an toàn hàng không.

Vụ nổ máy bay không người lái trên bầu trời. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, không có thông tin về thiệt hại tiềm tàng nào được báo cáo. Nga hiếm khi tiết lộ toàn bộ quy mô thiệt hại do những cuộc không kích của Ukraine gây ra bên trong lãnh thổ của mình, trừ khi có liên quan đến mục tiêu dân sự.

Hiện tại, chưa có bình luận nào từ phía Ukraine. Kiev từng nhiều tuyên bố cuộc tấn công của họ nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng then chốt của Nga trong cuộc xung đột quân sự giữa hai nước.

Trong khi đó, vào ngày 22/10, Nga phóng 405 UAV (bao gồm cả thiết bị nghi binh) và 28 tên lửa hành trình, phần lớn nhằm vào thủ đô Kiev. Cuộc tấn công khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong đó có trẻ nhỏ. Nhiều thành phố trúng đạn, nhà dân bốc cháy trong đêm.

Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, các cuộc tấn công diễn ra theo từng đợt, nhắm vào ít nhất bốn quận của thủ đô. Tại quận Dniprovskiy, mảnh vỡ từ máy bay không người lái rơi trúng một tòa tháp dân cư, khiến một người thiệt mạng. Ở quận Dnipro, một vụ cháy khác bùng phát trong khu nhà ở khiến một người chết.

Các quận Pechersky và Darnytsky cũng hứng chịu hỏa lực, với nhiều vụ cháy xảy ra tại các tòa nhà, nhà kho và khu dân cư. Cảnh sát Kiev cho biết ít nhất 29 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em, và nhiều căn hộ bị vỡ kính do sức ép từ các vụ nổ.

Tổng thống Volodymyr Zelensky thông tin thêm 10 khu vực khác cũng bị tấn công, bao gồm Odesa, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Cherkasy và Sumy.

Tại Kharkov - thành phố lớn thứ hai của Ukraine - một trường mẫu giáo bị trúng UAV khi trẻ em vẫn còn trong lớp. Thị trưởng Ihor Terekhov xác nhận một người thiệt mạng và 6 người bị thương, song “không có em nhỏ nào bị thương tích, dù nhiều em bị sốc nặng”.