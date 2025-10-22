Châu Âu ủng hộ lập trường Tổng thống Mỹ về xung đột Nga-Ukraine

Ngày 21/10, các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Anh, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu đã ký một Tuyên bố chung, trong đó cam kết ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Trump tại Ukraine và coi “đường giới tuyến hiện nay” là cơ sở để khởi động các tiến trình đàm phán.

Phương Tây sẽ gia tăng sức ép về kinh tế và quân sự lên Nga cho tới khi nước này chấp nhận đàm phán, đồng thời cân nhắc sử dụng giá trị tài sản nhà nước Nga bị phong tỏa để hỗ trợ cho Ukraine. Ảnh: Euronews

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh rằng Ukraine phải bước vào đàm phán với một vị thế vững chắc, đồng thời khẳng định mọi thỏa thuận hòa bình đều phải bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và an ninh châu Âu.

Phương Tây sẽ gia tăng sức ép về kinh tế và quân sự lên Nga cho tới khi nước này chấp nhận đàm phán, đồng thời cân nhắc sử dụng giá trị tài sản nhà nước Nga bị phong tỏa để hỗ trợ cho Ukraine.

Các nhà phân tích cho rằng việc châu Âu bày tỏ ủng hộ lập trường ngừng bắn của Tổng thống Trump thể hiện sự điều chỉnh trong chính sách của phương Tây, chuyển từ mục tiêu “chiến thắng hoàn toàn” sang khả năng “hòa bình có điều kiện”. Tuy nhiên, sự ủng hộ này diễn ra một cách thận trọng khi các nước EU áp dụng đồng thời hai hướng tiếp cận: thúc đẩy đối thoại ngoại giao và duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump và Tổng thống Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại Hungary vào cuối tháng 10.

Trước thềm sự kiện, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ nhóm họp vào cuối tuần này trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU, đồng thời tham dự một phiên họp đặc biệt của Nhóm “liên minh thiện chí”, với sự tham dự của Tổng thống Zelensky.

Phiên họp được kỳ vọng sẽ tập trung thảo luận về các hình thức hỗ trợ quân sự, chia sẻ thông tin tình báo cũng như xây dựng các cam kết bảo đảm an ninh lâu dài cho Ucraina trong giai đoạn hậu xung đột.