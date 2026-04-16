U17 Việt Nam thắng Timor Leste 10-0

Chiều 16/4, U17 Việt Nam tiếp tục phong độ ấn tượng khi dễ dàng đánh bại U17 Timor Leste 10-0 ở lượt trận thứ hai bảng A Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, tiến gần tấm vé vào bán kết.

Bước vào trận đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland tràn đầy tự tin sau chiến thắng đậm 4-0 trước U17 Malaysia ở ngày ra quân. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, U17 Việt Nam nhanh chóng áp đặt thế trận và sớm có bàn thắng mở tỉ số.

Ngay phút 6, Nguyễn Lực tận dụng cơ hội để đưa U17 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Bàn thắng sớm giúp đội Việt Nam chơi thanh thoát và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương.

Lịch thi đấu đội tuyển U17 Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Đến phút 20, cách biệt được nhân đôi. Từ tình huống chồng biên, Đại Nhân có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống khi thủ môn Timor Leste không thể làm chủ tình huống.

Chỉ 4 phút sau, tỉ số đã là 3-0. Sỹ Bách thực hiện đường chuyền từ biên phải xuyên qua hàng thủ đối phương, tạo điều kiện để Ngọc Sơn tung cú sút chân phải, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

U17 Việt Nam khép lại hiệp một hoàn hảo với bàn thắng thứ tư ở phút 31. Từ quả đá phạt trực tiếp, Nguyễn Lực hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 4-0.

Phút 61, cầu thủ vào sân thay người Trần Trí Dũng ghi bàn sau đường chuyền của đồng đội, nâng tỉ số lên 5-0 cho U17 Việt Nam.

Từ phút 68, U17 Việt Nam liên tiếp ghi bàn khi Văn Dương dứt điểm khiến bóng chạm chân cầu thủ đối phương đổi hướng bay vào lưới, trước khi chính cầu thủ này tiếp tục tỏa sáng với một pha kiến tạo để Duy Khang nâng tỉ số lên 7-0 ở phút 69.

U17 Việt Nam thắng dễ U17 Timor Leste.

Phút 72, U17 Việt Nam có bàn thắng thứ 8 khi Văn Dương xử lý khéo léo, tung cú dứt điểm đưa bóng xuyên qua hai chân thủ môn đối phương.

Phút 81, Văn Dương ghi dấu ấn khi thực hiện pha cứa lòng, hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình, nâng tỉ số lên 9-0 cho U17 Việt Nam. Ngay sau đó ở phút 85, Nguyễn Lực là cầu thủ tiếp theo có liên tiếp 3 bàn thắng trong trận dù không đá ở vị trí tiền đạo.

Với hai trận toàn thắng cùng hiệu số vượt trội, U17 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A. Ở lượt trận tiếp theo, đội sẽ chạm trán chủ nhà Indonesia lúc 19h30 ngày 19/4. Trận đấu này được xem là trận “chung kết” quyết định vị trí nhất bảng.

Đội hình thi đấu U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Minh Thủy, Đại Nhân, Anh Hào, Minh Cương, Nguyễn Lực, Ngọc Sơn, Duy Khang, Sỹ Bách

Đội hình thi đấu U17 Timor-Leste: Jyveus Lay, Rutkowski, Nono, Anderson Braz, Quevin Ximenes, Germano, Turan, Jacos Maia, Braz, Florindo Magno, Bapista Anin.