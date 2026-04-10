U17 Việt Nam mang 4 thủ môn dự giải Đông Nam Á

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách 26 cầu thủ U17 Việt Nam dự giải U17 Đông Nam Á 2026. Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland đưa ra quyết định đặc biệt khi mang đến 4 thủ môn dự giải gồm Hồ Lê Nguyên Chương (TP.HCM), Chu Bá Huấn (Hà Nội), Lý Xuân Hòa (PVF) và Nguyễn Tuấn Vũ (Đông Á Thanh Hóa).

Trong đó, Nguyễn Tuấn Vũ đã được triệu tập lên đội một Đông Á Thanh Hóa và rèn luyện cùng các đàn anh giàu kinh nghiệm như Y Êli Niê, Trịnh Xuân Hoàng hay Nguyễn Thanh Diệp. Dù vậy, việc người gác đền sinh năm 2008 có thể cạnh tranh suất bắt chính hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Triệu Đình Vỹ tiếp tục có tên trong danh sách U17 Việt Nam.

HLV Roland giữ nguyên bộ khung của U17 Việt Nam từng dự giải châu Á với các tiền vệ như Triệu Đình Vỹ, Duy Khang, Quý Vương và đặc biệt là Chu Ngọc Nguyễn Lực. Tiền vệ của Hà Nội FC được xem là ông chủ nơi tuyến giữa.

Các cầu thủ khác như Sỹ Bách, Văn Dương, Anh Hào hay Minh Thủy đều có mặt. Quản Thành Công, Minh Cương hay Trần Ngọc Sơn sẽ có cơ hội thể hiện bản thân. Nguyễn Lê Quang Khôi - con trai tiền đạo Nguyễn Quang Hải tiếp tục được trao gửi niềm tin.

“Tôi đặt niềm tin rất lớn vào việc các em có thể tiến xa hơn nữa. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho từng giải đấu, bắt đầu từ Đông Nam Á để tạo bước đệm tốt nhất cho đấu trường châu lục. Chúng tôi không e sợ bất kỳ đối thủ nào và sẽ luôn thi đấu với sự dũng cảm. Mục tiêu là đi xa nhất có thể để cạnh tranh tấm vé dự World Cup", HLV Roland cho biết.

Hôm nay (10/4), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia tham dự Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 11/4 đến 23/4.

Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ ra quân gặp U17 Malaysia vào ngày 13/4, tiếp đó lần lượt chạm trán U17 Timor Leste (ngày 16/4) và U17 Indonesia (ngày 19/4). 3 đội đứng đầu, đội nhì bảng tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

Danh sách U17 Việt Nam: