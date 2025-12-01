Xác định 16 đội bóng dự giải U17 châu Á, U17 Việt Nam đạt thông số kỉ lục

Tối 30/11, các trận đấu cuối cùng của vòng loại U17 châu Á 2026 đã diễn ra. Khu vực Đông Nam Á có 3 đội bóng vượt qua vòng loại gồm Việt Nam, Thái Lan và Myanmar.

Indonesia cùng 7 quốc gia khác được miễn vòng loại gồm: Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan. Đây là các quốc gia đã lọt vào vòng chung kết U17 World Cup và được miễn vòng loại châu Á.

Trong khi đó, các đội phải đá vòng loại nhưng giành vé đi tiếp gồm: Trung Quốc (nhất bảng A), Yemen (nhất bảng B), Việt Nam (nhất bảng C), Ấn Độ (nhất bảng D), Úc (nhất bảng E), Thái Lan (nhất bảng F) và Myanmar (nhất bảng G).

U17 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Myanmar thi đấu rất hay ở bảng G và giành 1 điểm quý giá trước Syria để vươn lên đầu bảng và giành vé đi tiếp. Thái Lan ở thế rất khó khăn nhưng đánh bại đối thủ trực tiếp Kuwait với tỉ số 3-0 và vượt qua cả Turkmenistan nhờ chỉ số phụ.

U17 Việt Nam là một trong những đội chơi thuyết phục nhất ở vòng loại. Sau 5 trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland ghi được 30 bàn và không để thủng lưới bàn nào, giữ thành tích toàn thắng.

U17 Việt Nam và U17 Trung Quốc là hai đội duy nhất không thủng lưới. Việt Nam là đội ghi bàn nhiều thứ 2 ở vòng loại, xếp sau Trung Quốc (42 bàn).

Cách U17 Việt Nam thi đấu cho thấy sự thuyết phục cả về lối chơi tập thể lẫn phẩm chất cá nhân của từng cầu thủ.

HLV Cristiano Roland cho biết: “Chúng tôi xứng đáng với những gì mà mình đã đạt được. Chúng tôi đã cho thấy rằng chúng tôi rất mạnh. Như tôi đã nói từ đầu, tư duy của chúng tôi luôn là từng trận, từng trận một. Lên kế hoạch, chỉ cho các cầu thủ thấy con đường và các em thực hiện nó".

Bày tỏ niềm tự hào về các cầu thủ, ông nhấn mạnh: “Tôi là một huấn luyện viên rất hạnh phúc. Nhiệm vụ của tôi là dạy dỗ, chỉ ra con đường cho các em. Và các em đã thực hiện một cách xuất sắc. Các em thật sự rất tuyệt vời. Tất cả các cầu thủ của tôi đều xứng đáng được chúc mừng”.