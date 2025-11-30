Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, vòng loại U17 châu Á 2026

-
U17 Việt Nam 0-0 U17 Malaysia Tiếp tục cập nhật
U17 Việt Nam đấu với U17 Malaysia (19h ngày 30/11)
Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Malaysia có tính chất quyết định ngôi đầu bảng C vòng loại U17 châu Á 2026. U17 Việt Nam tạm nắm lợi thế so với đối thủ nhờ chỉ số phụ. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland không thể chủ quan.
U17 Việt Nam tạm đứng đầu bảng C với thành tích toàn thắng 4 trận. Đội chủ nhà thể hiện sức mạnh tấn công ấn tượng với 26 bàn thắng vào lưới U17 Singapore, U17 Quần đảo Bắc Mariana, U17 Hong Kong (Trung Quốc)và U17 Macau (Trung Quốc). Các thủ môn của U17 Việt Nam chưa phải nhận bàn thua nào, thậm chí cũng không có nhiều việc phải làm trong những trận đấu đã qua.
U17 Việt Nam thắng 4 trận, ghi 26 bàn trước khi đấu với U17 Malaysia.
Trong khi đó, U17 Malaysia cũng thắng 4 trận, giành 12 điểm. Tuy nhiên, đội bóng này đứng sau U17 Việt Nam do kém chỉ số phụ. Trận đấu giữa 2 đội bóng tối nay (30/11) trên sân vận động PVF (Hưng Yên) mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng và suất tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.
U17 Việt Nam nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh với U17 Malaysia. Đội chủ nhà chỉ cần hoà là giữ được ngôi đầu bảng C. Trong khi đó, U17 Malaysia phải thắng.
Dựa vào màn thể hiện của các đội bóng ở 4 lượt đã qua, U17 Việt Nam nhỉnh hơn so với đối thủ. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu không khác gì đấu loại trực tiếp, rủi ro luôn tiềm ẩn. Chỉ một sai lầm cũng có thể khiến 26 bàn thắng của U17 Việt Nam ở các trận đấu trước trở thành vô nghĩa.
BXH vòng loại U17 châu Á (Bảng C)
XH Đội Trận Bàn thắng-
bàn thua
Điểm 1 Việt Nam 4 26-0 12 2 Malaysia 4 21-1 12 3 Hong Kong (Trung Quốc) 4 6-3 6 4 Singapore 4 4-10 4 5 Macau (Trung Quốc) 4 1-12 1 6 Quần đảo Bắc Mariana 4 1-33 0
Thể thức vòng loại U17 châu Á 2026
38 đội bóng chia làm 7 bảng đấu. Chỉ có đội đầu bảng mới giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Đây là thể thức mới, lần đầu tiên được áp dụng và khắc nghiệt hơn so với những năm trước. Các đội vào tứ kết của giải U17 châu Á 2025 không cần thi đấu vòng loại.
Ở mỗi bảng đấu, các đội bóng được xếp hạng dựa trên số điểm. Nếu có 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí phân hạng là kết quả đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng tính riêng trong các trận đối đầu giữa những đội bằng điểm với nhau).
