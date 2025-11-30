U17 Việt Nam đè bẹp U17 Malaysia, giành vé dự giải châu Á

U17 Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước Malaysia là giành vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026. Tuy nhiên, huấn luyện viên Cristiano Roland hiểu rằng ông phải giành chiến thắng để xây dựng niềm tin nơi người hâm mộ.

Được xem là trận chung kết của bảng đấu nhưng cuộc đọ sức này diễn ra có phần một chiều và lợi thế nghiêng về phía U17 Việt Nam. Ngay khi tiếng còi khai cuộc mới vang lên được 4 phút, Văn Dương có đường chuyền ngang để Mạnh Cường đệm bóng mở tỉ số trận đấu. U17 Malaysia tạo ra một chút bất ngờ khi có 2 pha bóng nguy hiểm để gỡ hòa nhưng không tận dụng được.

U17 Việt Nam giành vé tham dự giải U17 châu Á 2026.

Nhưng với đội hình gồm toàn cầu thủ bản địa, đây cũng là tất cả những gì mà U17 Malaysia có thể làm được. U17 Việt Nam chiếm lĩnh khu trung tuyến và khiến đối thủ của mình không tạo ra được thêm cơ hội nguy hiểm nào trước khung thành của Lý Xuân Hoàn. Phút 44, Văn Dương đi bóng rất hay và căng ngang để Anh Hào đệm bóng nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, U17 Malaysia cho thấy nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, hi vọng của đội bóng này nhanh chóng bị dập tắt. Phút 50, Nguyễn Văn Dương có nhiều động tác giả loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút đẳng cấp nâng tỉ số lên 3-0.

Kể từ đây, tinh thần thi đấu của Malaysia nhanh chóng sa sút. Trong khi đó, huấn luyện viên Cristiano Roland không vội vàng tấn công mà yêu cầu học trò chơi chậm lại. Sức ép của U17 Việt Nam tạo ra vừa đủ để khiến Malaysia gặp khó khăn. Phút 77, Sỹ Bách đi bóng rất hay trước khi tung cú sút chéo góc nâng tỉ số lên 4-0 và đây là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Như vậy, U17 Việt Nam là đội bóng giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng ở vòng loại.

Đội hình ra sân

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách

U17 Malaysia: Aiman Khaufly, Arrayan Hakeem, Amirul Haziq, Tengku Darwis, Nurikhwan Hazeem, Syazani Yussairi, Iman Ifran, Adam Muqri, Afran Haziq, Nabil Ikhwan, Iman Danish