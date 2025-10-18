Tung khuyến mại mua 1 tặng 1, phố thời trang Hà Nội vẫn buồn thiu sát ngày 20/10

Tung khuyến mại mua 1 tặng 1, phố thời trang Hà Nội vẫn vắng vẻ sát ngày 20/10.
Sát ngày 20/10, nhiều cửa hàng trên "phố thời trang'' Chùa Bộc (Hà Nội) đều treo biển khuyến mại, giảm giá sản phẩm từ 20 - 50%, thậm chí "mua 1 tặng 1" nhưng lượng khách đến mua vẫn rất ít ỏi.
Một thương hiệu thời trang tung khuyến mại giảm giá tới 50% từ ngày 1/10 đến 31/10 nhưng vẫn không hút khách. Tuy nhiên, theo quan sát, các sản phẩm giảm giá "khủng" hầu hết là hàng ''gãy size'', không còn đầy đủ kích cỡ.
Một cửa hàng khác cũng vắng vẻ dù đã áp dụng đồng loạt các chương trình khuyến mại: giảm giá 50%, đồng giá các sản phẩm, giảm 20.000 đồng/sản phẩm.
Nhiều cửa hàng không một bóng khách dù đang là cao điểm tối cuối tuần 17/10.
Cảnh vắng vẻ, đìu hiu tại "phố thời trang" Chùa Bộc trong những ngày sát lễ 20/10.
Những cửa hàng mỹ phẩm cũng chung cảnh ngộ.
Biển hiệu giảm giá, sale tới 50% được "phủ sóng" khắp nơi.
Một cửa hàng còn tung ra các gói combo quà tặng giá rẻ, chỉ từ 99.000 - 199.000 đồng cho 3 món quà kèm hộp, song cũng không thu hút được nhiều khách hàng.
Cả con phố thời trang Chùa Bộc chỉ lác đác khách, có lúc nhân viên bán hàng còn nhiều hơn người mua.
Theo lý giải của nhiều người bán, ngoài nguyên nhân khách hàng hiện có xu hướng mua sắm qua mạng thì còn do tâm lý thắt chặt chi tiêu khiến các cửa hàng ngày càng vắng vẻ.
Ngoài Chùa Bộc, phố Hoàng Cầu cũng là nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh thời trang. Khung khí tại đây cũng không sôi động hơn.
Dù chỉ mới 20h nhưng các cửa hàng đã vãn khách.
Thị trường thời trang ở Hà Nội không còn cảnh khách chen chúc "săn sale" trước dịp ngày 20/10 như mọi năm.