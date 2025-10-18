Chợ hoa lớn nhất TP.HCM vắng vẻ trước dịp lễ 20/10

(VTC News) -

Giữa những dãy hoa đầy sắc màu ở chợ Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TP.HCM), nơi vốn được xem là “vựa hoa” lớn nhất thành phố, khung cảnh những ngày cận 20/10 năm nay lại khá yên ắng. Không còn cảnh chen chân, tiếng gọi nhau í ới, hay những chiếc xe máy chở đầy hoa nối đuôi nhau ra vào như mọi năm.

Các tiểu thương cho biết năm nay giá hoa chỉ tăng nhẹ 10 – 15% so với ngày thường, thấp hơn nhiều so với các mùa lễ trước.

Giá hoa ổn định nhưng sức mua giảm

Theo anh Phạm Thành Doanh, người có hơn 17 năm buôn hoa sỉ tại chợ, năm nay thị trường khá lặng.

“So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách đặt trước giảm khoảng 20%. Tình hình kinh tế khó khăn, nên người ta thắt chặt chi tiêu. Năm nay giá sỉ chỉ tăng khoảng 10 - 15% so với ngày thường, thấp hơn nhiều so với các năm trước”, anh Doanh chia sẻ.

Cũng theo tiểu thương này, nguồn hoa tươi chủ yếu vẫn đến từ Đà Lạt, nhưng do miền Bắc gặp thiên tai nên lượng hàng chuyển ra Bắc giảm. “Hà Nội không lấy hoa Đà Lạt nhiều thì hàng dư ở trong này, nên giá không tăng mạnh. Đó là lý do vì sao giá hoa không tăng nhiều như năm ngoái”, anh giải thích.

Lượng khách đặt hàng trước năm nay cũng giảm đi

Ở góc độ người bán lẻ, chị Phương, một chủ sạp ở chợ cũng cho rằng thị trường năm nay “ổn định đến mức… chậm”. “Hoa hồng năm nay 50 bông là 200 - 300 nghìn, năm ngoái tầm này phải 400 nghìn rồi. Giá vậy là ổn định, nhưng sức mua không bằng. Khách đặt chỉ nhỉnh hơn ngày thường chút xíu thôi”.

Chị Phương liệt kê: “Cẩm chướng nhập 100 nghìn, hoa đồng tiền 50 - 80 ngàn cho 20 bông, hướng dương 10 nghìn/bông, ngày thường chỉ 5 - 6 nghìn đồng. Hồng đỏ mắc nhất, 300 nghìn một bó, mấy màu khác 250 – 270 nghìn”.

Hoa bó sẵn có giá 200.000-500.000 đồng/bó.

Dù hàng Đà Lạt dồi dào, nhưng các dòng hoa nhập vẫn được nhiều khách tìm đến, nhất là khi nhu cầu quà tặng cao cấp còn tồn tại trong nhóm khách trung lưu.

“Hàng nhập chủ yếu từ Trung Quốc, cụ thể là Côn Minh. Hoa bên đó trồng ở cao nguyên, khí hậu lạnh, chất lượng đẹp hơn. Giá hàng nhập vẫn tăng vì cước phí cao. Nếu phối hoa nhập vào bó, giá sẽ đội lên khác hẳn”, anh Doanh nói.

“Một bó hoa Đà Lạt thuần tuý hiện có thể chỉ 500.000 – 600.000 đồng, trong khi nếu phối thêm hoa nhập, con số có thể chạm ngưỡng 800.000 đồng”, anh Doanh cho biết thêm.

Hoa khô, hoa sáp được trưng bày khá đa dạng với nhiều mức giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Không chỉ hoa tươi, các gian hàng hoa sáp, hoa khô, hoa thủ công cũng đang xuất hiện nhiều hơn tại chợ Hồ Thị Kỷ. “Mấy bó này làm từ hoa sáp với hoa khô, 300 - 500 nghìn, 1 triệu đồng tùy kích cỡ. Cũng có người ghé xem, chụp hình, nhưng ít mua lắm. Mình làm sẵn vì để lâu, chờ tới lễ người ta mới mua”, chị Lan cho biết.

Cũng theo chị Lan, hoa sáp có lợi thế bền, không sợ héo, giá lại dễ kiểm soát. Khách thích kiểu hoa giữ được lâu, vừa tặng vừa trưng.

Một tiểu thương trẻ tên Hương tiết lộ: “Hoa Sofia hay còn gọi là hồng tỷ muội bây giờ đang hot, có cô hoa hậu ôm chụp hình ở Đà Lạt xong là bỗng thành trend luôn. Bó tầm trung 300 ngàn, nhỏ hơn thì 200 - 250 nghìn Khách đặt bó nào mình làm bó đó, chứ không cố định giá”.

Hoa hồng Sofia được yêu thích mùa 20/10 năm nay.

Hi vọng vào giờ chót

Hoa đủ loại, đủ màu, nhưng không khí mua bán lại thưa thớt. Các chủ sạp ngồi tỉ mẩn gói bó, xếp lại kệ, lau lá, thỉnh thoảng trò chuyện cùng nhau để giết thời gian.

Anh Doanh nhận định: “Thị trường hoa 20/10 năm nay chưa có ‘sóng’. Có thể sát ngày sẽ rộ lên, nhưng cũng không thể đoán chắc. Tôi làm nghề này 17 năm rồi, nhiều năm khách đổ về đột ngột ngay đúng lễ, nhiều năm thì yên ắng cả mùa”.

Các cửa hàng chuẩn bị hoa giao cho khách nhưng lượng khách đặt trước năm nay không nhiều.

Nhiều tiểu thương cho rằng năm nay lượng khách sẽ không bằng mọi năm khi vào đúng ngày 20/10 và thói quen tiêu dùng cũng đang thay đổi. Người ta mua hoa không phải để khoe, mà để gửi thông điệp nên thay vì bó lớn, họ chọn bó nhỏ, trang nhã hơn.

Nếu như vài năm trước, những dịp 20/10 là thời điểm “chạy nước rút” của tiểu thương, thì nay, ai cũng bán trong tâm thế dè dặt.

“Hàng nhập ít hơn, hoa trữ ít hơn, nhân công cũng cắt giảm, không dám ôm hàng nhiều vì hoa tươi mà qua lễ là lỗ”, chị Phương chia sẻ.

Sen đá, hoa khô được trưng bày ngày càng nhiều, phục vụ xu hướng quà tặng tiết kiệm, để được lâu.

Thị trường hoa vì vậy không còn cảnh “bùng nổ”, mà thay vào đó là một nhịp độ thận trọng. Mức tăng giá chỉ 10 - 15% vừa đủ để bù chi phí, không đủ để tạo “sốt”. Một số tiểu thương chọn xoay sang sản phẩm hoa khô, hoa sáp, bó mini hoặc kết hợp quà tặng nhỏ để thu hút người mua.

Sức mua chưa cao, không khí chợ hoa khá ảm đạm trước thềm kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, nhưng nhiều tiểu thương vẫn chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các mặt hàng phục vụ khách sỉ, lẻ.

"Đôi lúc 'giờ chót' 19, 20 là khách ùa ra, mua ào ào. Nhiều khi 2 – 3 giờ sáng tụi tôi vẫn đứng bán. Nên vẫn phải chuẩn bị, chứ không ai dám chủ quan”, anh Doanh nói.