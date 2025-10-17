(VTC News) -

Cứ gần đến ngày 8/3 hay Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, các cửa hàng hoa, mỹ phẩm, quán cà phê lại nhộn nhịp khách mua sắm, tặng quà. Song, nếu như trước đây quà tặng cho phụ nữ chủ yếu xoay quanh hoa tươi, bánh ngọt hay những món quà mang tính hình thức, thì ngày nay, thị hiếu của phái đẹp đã thay đổi rất nhiều.

Câu hỏi “Phụ nữ thời bây giờ thích được tặng quà 20/10 gì nhất?” không còn có câu trả lời duy nhất, bởi phụ nữ hiện đại không chỉ mong chờ quà đẹp mắt, mà còn đề cao sự tinh tế, thấu hiểu và giá trị cảm xúc.

Phái đẹp thời nay thích được tặng quà gì nhất trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10?

Hoa vẫn là biểu tượng, nhưng không còn là “quà duy nhất”

Không thể phủ nhận, hoa vẫn luôn là món quà kinh điển trong các dịp dành cho phái đẹp như Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Bó hoa tươi mang thông điệp yêu thương, lời chúc tốt đẹp và sự trân trọng. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều phụ nữ không còn quá hào hứng với món quà “biểu tượng” này.

“Nhận hoa thì vui, nhưng hoa tàn nhanh lắm, chỉ sau một hai ngày là bỏ đi, thấy hơi phí” – một nhân viên văn phòng chia sẻ. Chính vì vậy, không ít người chuyển sang tặng hoa khô, hoa sáp, hoặc cây xanh mini – những món quà có thể lưu giữ lâu hơn.

Xu hướng tặng hoa kèm quà cũng được ưa chuộng: Bó hoa gói cùng chocolate, nước hoa, hoặc thiệp viết tay. Phụ nữ hiện đại thích sự sáng tạo và cá nhân hóa – họ muốn bó hoa mang phong cách riêng, có câu chuyện, không đơn thuần là vật trang trí.

Quà “chăm sóc bản thân” lên ngôi

Một trong những thay đổi rõ rệt nhất là phụ nữ bây giờ rất quan tâm đến sức khỏe, sắc đẹp và tinh thần của bản thân. Vì thế, các món quà 20/10 liên quan đến chăm sóc cá nhân đang được yêu thích hơn bao giờ hết.

Đó có thể là bộ mỹ phẩm chất lượng, nước hoa, voucher spa hoặc chăm sóc da, hay thậm chí là một buổi massage thư giãn sau giờ làm việc. Không chỉ phụ nữ trẻ mà ngay cả các bà, các mẹ cũng thích được tặng những món quà giúp họ cảm thấy được quan tâm, yêu thương đúng nghĩa.

Một xu hướng mới là quà tặng trải nghiệm, thay vì vật chất. Thay vì một lọ kem dưỡng da, người ta tặng buổi học yoga, vé xem phim, lớp làm bánh, hoặc một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày. Món quà như vậy không chỉ thể hiện sự tinh tế, mà còn mang lại cho người nhận niềm vui và ký ức đáng nhớ.

Quà công nghệ – lựa chọn của phụ nữ năng động

Phụ nữ ngày nay không còn chỉ gắn liền với bếp núc. Nhiều người làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, yêu thích công nghệ. Do đó, các thiết bị thông minh như tai nghe bluetooth, smartwatch, máy rửa mặt, máy xông tinh dầu, hay loa mini… đang trở thành món quà “hot” cho Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Smartwatch - quà “hot” cho Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Garmin)

Những món quà này không chỉ tiện dụng mà còn phù hợp với lối sống hiện đại. Một chiếc smartwatch giúp theo dõi sức khỏe, hay máy rửa mặt nhỏ gọn giúp tiết kiệm thời gian làm đẹp là ví dụ điển hình.

Thay vì tặng những món quà mang tính “nghi lễ”, người tặng giờ đây chọn những vật dụng mà người nhận có thể dùng được mỗi ngày, thể hiện sự quan tâm thực tế.

Thẻ quà tặng và tiền mặt – xu hướng thực tế nhưng tinh tế

Nhiều người đàn ông từng bối rối vì “không biết tặng gì cho hợp ý vợ, bạn gái, đồng nghiệp”. Chính vì vậy, thẻ quà tặng (gift card) ra đời như một giải pháp thông minh. Với chiếc thẻ này, người nhận có thể tự chọn món đồ mình thích – từ mỹ phẩm, quần áo, đến bữa ăn ngon tại nhà hàng yêu thích.

Đặc biệt, phụ nữ hiện đại đánh giá cao sự tôn trọng lựa chọn cá nhân. Việc tặng thẻ quà tặng hoặc phong bì tiền (một cách tinh tế, kèm thiệp chúc) không còn bị coi là “thiếu lãng mạn”, mà là hợp thời và thực tế.

Một nhân viên truyền thông chia sẻ vui: “Chồng tôi hỏi thích quà gì, tôi bảo đưa tiền, tôi tự mua cho nhanh. Anh ấy cười bảo tặng vậy không bất ngờ, nhưng ít nhất tôi không phải nhận món đồ mình chẳng dùng đến".

Quà tinh thần – điều phụ nữ vẫn luôn mong đợi

Dù xu hướng quà tặng có thay đổi thế nào, phụ nữ vẫn luôn mong được thấu hiểu và sẻ chia. Có thể món quà không lớn, nhưng lời chúc chân thành, sự quan tâm đúng lúc lại khiến họ xúc động hơn mọi món đồ xa xỉ.

Một tin nhắn chúc mừng 20/10 vào buổi sáng, một bữa tối tự nấu, hay chỉ đơn giản là người đàn ông nhớ ngày đặc biệt và nói lời cảm ơn – đôi khi đó chính là món quà khiến phụ nữ hạnh phúc nhất.

Nhiều phụ nữ trung niên chia sẻ, họ không mong hoa hay mỹ phẩm, chỉ cần con cái gọi điện hỏi thăm, tặng chiếc khăn nhỏ, hay chở đi ăn tối cũng đủ thấy vui lòng. Điều họ trân quý không phải giá trị món quà, mà là sự quan tâm được thể hiện bằng hành động thật.

Quà thủ công và cá nhân hóa

Xu hướng quà tặng 20/10 hiện nay còn hướng tới sự độc đáo và mang dấu ấn cá nhân. Những món quà “handmade” như thiệp viết tay, bánh tự làm, album ảnh kỷ niệm, hoặc vật lưu niệm khắc tên đều có sức hút đặc biệt.

Phụ nữ hiện đại trân trọng sự đầu tư cảm xúc hơn là giá trị vật chất. Một tấm thiệp với vài dòng chữ chân thành có thể khiến họ xúc động hơn cả bó hoa tiền triệu. Trong thời đại công nghệ, khi mọi thứ đều có thể “mua được”, thì món quà làm bằng tay hoặc gói ghém bằng tấm lòng lại càng quý giá.

Phụ nữ thích quà, nhưng hơn hết, họ thích được hiểu. Phụ nữ không giống nhau – có người thích hoa, người thích son, người lại chỉ cần được nghỉ ngơi một ngày không phải nấu nướng, dọn dẹp. Vì thế, món quà ý nghĩa nhất không nằm ở giá trị tiền bạc, mà nằm ở mức độ thấu hiểu.

Nếu bạn thật lòng quan tâm, bạn sẽ biết người phụ nữ của mình cần gì: Mẹ cần lời hỏi han, vợ cần cái ôm sau ngày dài mệt mỏi, đồng nghiệp cần sự ghi nhận chân thành.

Trong xã hội hiện đại, khi mọi thứ đều có thể mua được, thì sự tinh tế chính là món quà hiếm nhất mà phụ nữ mong nhận được trong ngày lễ của riêng họ.