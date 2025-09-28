Trục xuất người đàn ông nước ngoài vì phá hoại tài sản và sử dụng cần sa

(VTC News) -

Công an phường Đống Đa vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội ra quyết định trục xuất đối với Berg Robin Grande, quốc tịch Na Uy do có hành vi hủy hoại tài sản và sử dụng cần sa tại Việt Nam.

Cơ quan chức năng tiến hành trục xuất Berg Robin Grande do vi phạm pháp luật Việt Nam. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 12/9, Công an phường Đống Đa nhận được tin báo về việc một người đàn ông ngoại quốc dùng tay đấm vỡ kính cửa sau chiếc xe ô tô của chị V.T.N. đang đỗ tại điểm gửi xe đoạn đường Đặng Văn Ngữ, phường Đống Đa.

Sau đó, cơ quan công an xác định người này tên Berg Robin Grande, quốc tịch Na Uy. Tại cơ quan công an, Berg Robin Grande qua người phiên dịch trình bày cụ thể nội dung vụ việc.

Theo đó, ngày 12/9, Berg Robin Grande đi từ Quảng Bình ra Hà Nội du lịch. Khi đi đến đường Đặng Văn Ngữ, Berg Robin Grande nhìn thấy xe ô tô Ford Focus màu xám đã dùng tay đấm vỡ cửa kính sau bên trái và chui vào xe để tìm mẹ, ngoài ra không lấy tài sản gì trên xe.

Lý giải nguyên nhân việc làm này, Berg Robin Grande khai nhận trước đó có sử dụng chất cấm là ma túy cần sa do được những người không quen biết mời sử dụng nên gây ra ảo giác.

Công an phường Đống Đa kiểm tra ma túy đối với Berg Robin Grande, kết quả là dương tính với chất ma túy THC (cần sa). Kết luận định giá tài sản xác định chiếc cửa kính bị vỡ có trị giá là 1.562.760 đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an phường Đống Đa xác định Berg Robin Grande có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng của cá nhân, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.

Xét hành vi của Berg Robin Grande có tính chất côn đồ và sử dụng trái phép chất ma túy nên cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là trục xuất.