Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 6/11/2025 - XSQB 6/11

XSQB 6/11. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 6/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 6/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 6/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 6/11/2025 - XS đài Quảng Bình ngày 6/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên tờ vé số. Quá 30 ngày quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần duy nhất bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT có đài Huế, Phú Yên quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMT sẽ quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Thứ Bảy: XSMT quay thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

