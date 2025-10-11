Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 11/10/2025 - XSHG 11/10

XSHG 11/10. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 11/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 11/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 11/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 11/10/2025 - XS đài Hậu Giang thứ Bảy ngày 11/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Hậu Giang bao gồm các giải sau:

- 1 giải đặc biệt: giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng, cho vé trúng 6 với kết quả công bố

- 10 giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 10 giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 20 giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 70 giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 100 giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, cho vé trúng 4 số với kết quả công bố

- 300 giải sáu: mỗi giải 400 nghìn đồng, cho vé trúng 4 số với kết quả công bố

- 1000 giải bảy: mỗi giải 200 nghìn đồng, cho vé trúng 3 số với kết quả công bố

- 10000 giải tám: mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng, cho vé trúng 2 số với kết quả công bố

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng, cho các vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho vé sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ 3 sẽ mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Xổ số miền Nam thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- Xổ số miền Nam thứ 5 sẽ mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Xổ số miền Nam thứ 6 sẽ mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- Xổ số miền Nam thứ 7 sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 11/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.